Source: Saint Petersburg State University in Russian

Он и рад, что повыше, и не совсем понимает, какие конкретно изменения для него произойдут. Он вспомнил, что в сентябре, когда поступил на образовательную программу СПбГУ, вместе с другими «первачками» дополнительно сдавал английский язык — как им объяснили, проходил входное тестирование. И по результатам его определили на вторую траекторию. А теперь, значит, он будет на третьей… Но его приятели-одногруппники остались на второй… И спросить не у кого…

На вопросы о возможностях студентов Университета для изучения иностранных языков, о том, как они реализуются и как обеспечиваются, отвечает первый проректор по учебной и методической работе М. Ю. Лаврикова.

«Университет работает по собственным образовательным стандартам, — объяснила Марина Юрьевна. — И как только это право появилось у СПбГУ в 2011 году, в университетский стандарт включили требование: все выпускники всех программ бакалавриата СПбГУ должны иметь уровень владения английским языком, сопоставимый с уровнем В2 общеевропейской шкалы компетенций владения иностранным языком (Common European Framework of Reference). СПбГУ — единственный вуз России, в образовательном стандарте которого записано требование о наличии иноязычной компетенции у выпускников. Даже самые продвинутые вузы в сфере обучения иностранным языкам пока не делают этого! Например, в МГИМО предъявляют очень высокие требования к владению иностранным языком “на входе” (к абитуриентам), но “на выходе” и в этом вузе не ставят такой сложной задачи, как в СПбГУ. Это сверхамбициозная задача! Особенно при таком большом количестве приема на основные образовательные программы (более 3600 каждый год)».

Уровни и траектории

Почему именно английский язык?

Это язык международного и научного общения, а СПбГУ приглашает к себе учиться в том числе иностранных студентов (и обучает их с использованием английского). Требования очень многих видов профессиональной деятельности включают в себя владение английским языком на высоком уровне (об этом нам постоянно говорят работодатели). Английский язык сегодня — это язык международного научного сообщества, а многие наши студенты обладают потенциалом заниматься и занимаются научными исследованиями.

Понятно, что СПбГУ — это ведущая филологическая и лингвистическая школа в стране и в мире. У нас есть специалисты более чем по 200 языкам народов мира. А сегодня еще и специалисты по тестированию на знание 18 иностранных языков. И преподавать иностранные языки студентам, и изучать их — эту задачу неоднократно решали, причем разными способами. Для реализации требований образовательного стандарта были приняты меры, чтобы дать возможность всем студентам без исключения освоить английский язык.

Но в Университет приходят абитуриенты с разным уровнем владения английским языком?

Да, Университет принимает абитуриентов из всех регионов России и из-за рубежа (в 2018 году больше 70 % принятых в СПбГУ были иногородними). И базовый уровень владения английским языком у всех у них сильно различается. Они приезжают из разных школ, и, несмотря на очень высокий средний балл ЕГЭ поступивших (в 2018 году он был 91,7), далеко не все изучили английский язык в школе на высоком уровне, или же они изучали какой-то другой иностранный язык (немецкий, французский, итальянский…). А для нас важно, чтобы каждый выпускник получил возможность использовать английский язык в профессиональной деятельности. И несмотря на то, что у студентов «на входе» неодинаковый уровень владения английским языком, «на выходе» всеми должен быть достигнут обязательный минимум — уровень В2.

Консультант первого проректора по учебной и методической работе, заместитель директора Центра языкового тестирования СПбГУ Е. А. Архипова:

Уровень владения иностранным языком отражает способность понимать иностранный язык (устно и письменно) и высказываться на иностранном языке (устно и письменно) в бытовых, академических и профессиональных ситуациях. Человек может сказать либо два слова на бытовые темы (уровень А1), либо развернуто обсудить профессиональную тему (В2). А еcли он может не просто пересказать заученный текст, а свободно объяснить, чем он занимается в науке, каковы его профессиональные интересы и перспективы — это уже близко к уровню С1. Профессиональные и академические модули сопровождают обучение студента с того момента, когда он начинает более или менее свободно владеть иностранным языком (понимать и высказываться). В обучение студентов включается профессиональная лексика, приемы академической речи и пр. Профессиональные модули владения иностранным языком — это формирование новых навыков.

И мы придумали. Во-первых, в Университете происходит распределение и обучение студентов по нескольким траекториям, в зависимости от начального уровня владения языком (0 — А2 — В1 — В2). А во-вторых, каждый год проводим обязательное входное тестирование — это действенный механизм для распределения первокурсников по траекториям. И дальше по каждой траектории они обучаются с учетом базового уровня, который был зафиксирован «на входе».

А те, кто изучал другой иностранный язык в школе?

Они идут на первую траекторию (с начальным нулевым уровнем владения языком).

Проверка «на входе»

Как организовано входное тестирование? Оно, наверное, занимает весь сентябрь?

Около трехсот преподавателей каждый сентябрь занято на проведении входного тестирования. Это очень большая работа. Составляется отдельное расписание, выделяется аудиторный фонд с компьютерами, и первую неделю учебного года мы заняты только этим. Часть входного тестирования студенты проходят с использованием компьютерных технологий, частично с использованием системы Blackboard (и это тоже в других вузах никто больше не делает — так проводятся только международные тесты на владение иностранным языком).

Благодаря использованию современных компьютерных технологий мы имеем возможность провести тестирование очень быстро, интенсивно, четко — всего за неделю! И получаем надежные результаты — сразу же. На второй неделе студенты уже начинают занятия — в группах по траекториям. Некоторые микрокоррекции в первые дни бывают (например, студент пришел на входное тестирование с больной головой и показал более низкие результаты, чем он может в здоровом состоянии), но это единичные случаи, они решаются в рабочем порядке и не меняют общую конфигурацию.

Заметны ли тенденции: как меняется число первокурсников, попадающих на разные траектории?

Вот результаты распределения первокурсников по траекториям (за четыре учебных года).

2015/16 учебный год

Траектория

Количество обучающихся

1 (начинают с 0, заканчивают уровнем, сравнимым с В2)

246

2 (начинают с А2, заканчивают В2)

863

3 (начинают с В1, заканчивают В2)

1663

4 (начинают с В2, заканчивают В2+)

970

Итого

3635

2016/17 учебный год

Траектория

Количество обучающихся

1

238

2

843

3

1696

4

920

Итого

3625

2017/18 учебный год

Траектория

Количество обучающихся

1

181

2

836

3

1826

4

943

Итого

3787

2018/19 учебный год

Траектория

Количество обучающихся

1

188

2

917

3

1699

4

1075

Итого

3944

Как видно, общее число тех, кто по результатам входного тестирования попадает на высокие траектории — третью (уровень В1) и четвертую (В2), растет год от года. А общее количество первокурсников, попадающих на первую траекторию (с нулевым знанием английского языка), постепенно сокращается. С чем это связано? С повышением уровня обучения в российских школах или с конкурсом на программы СПбГУ — пока делать выводы сложно, потому что мы наблюдаем это всего лишь в течение четырех лет. Но общая тенденция заметна.

Для сильных

А те, кто владеет английским языком на уровне В2 уже на стадии абитуриента, — как быть с ними? Или студент во время обучения в Университете очень быстро выходит на уровень В2… Какие возможности у наших студентов, чтобы глубже освоить иностранные языки?

Они могут дальше развивать свои навыки владения английским языком с использованием возможностей Университета. Могут изучать академический или профессиональный английский — например, в некоторые программы входят модули профессионального английского языка, но уже факультативно. Так, у филологов, востоковедов, международников, менеджеров есть дополнительные дисциплины, посвященные профессиональному английскому языку. В программах аспирантуры предусмотрено изучение академического английского языка. Идет разработка программы для магистратуры, предусматривающей изучение академического и профессионального английского языка (подготовка к участию в конференциях, созданию научных публикаций и т. д.).

Но при этом наша задача — дать необходимый базовый уровень всем студентам всех образовательных программ, чтобы дальше каждый развивался уже по индивидуальной траектории.

Консультант первого проректора по учебной и методической работе, заместитель директора Центра языкового тестирования СПбГУ Е. А. Архипова:В университетскую программу обучения траекторному английскому частично входят некоторые модули и академического, и профессионального английского языка — на всех образовательных программах бакалавриата и специалитета. Когда студент подходит к концу своего траекторного обучения (приближается к уровню В2 владения иностранным языком), он, как правило, понимает сферу своих научных и профессиональных интересов. В частности студенты изучают профессиональные дисциплины и литературу на английском языке, защищают мини-проекты по специальности на иностранном языке, участвуют в мини-конференциях по специальности, которые требуют от них знания профессионального английского языка. Например, студенты-философы организуют фестиваль языков — там преимущественно используется английский. Для каждого направления в состав образовательной программы обязательно входят модули профессионального английского языка. У студента в области профессионального английского языка формируется и письмо (может тезисы доклада написать или статью), и речь (может выступить с сообщением на конференции или участвовать в дискуссии), и чтение (он может читать не только иностранные газеты или художественную литературу, но и статьи по своей узкой научной тематике).

Второй, третий и так далее

Кроме английского, есть и другие иностранные языки. Университет помогает их осваивать?

В СПбГУ есть обучение и другим иностранным языкам. Очень важно, что этот второй или третий язык необходим с позиции будущей профессиональной деятельности наших выпускников. Например, для студентов-международников (они выбирают разные европейские и восточные языки — каждый ориентируется на свои будущие интересы), для востоковедов (у них у каждого профиля — свой восточный язык и плюс второй европейский), для вокалистов (они все без исключения изучают итальянский). Это важная часть профильного обучения по направлению или специальности. И эти языки являются обязательными, они включены в учебные планы соответствующих образовательных программ. Но это не для всех. А вот траекторный английский — для всех бакалавров.

А если студент сам хочет изучать второй или третий иностранный язык. Какие возможности предоставляет для этого Университет?

Возможностей много. Но они находятся за пределами образовательной программы, объем которой ограничен. И этот объем определяет те обязательства, которые Университет несет перед студентами: то, что мы обязаны ему дать в соответствии с образовательным стандартом СПбГУ и в соответствии с профессиональными стандартами, на которые сегодня ориентированы наши образовательные программы. Это необходимый минимум.

А на практике?

Как достигаемый уровень английского языка студентов подкрепляется и проверяется на практике?

Во всех программах есть дисциплины на английском языке, которые студенты не только слушают, но и сдают по ним зачеты и экзамены (тоже на английском языке). В большинстве программ студенты используют дополнительную литературу на английском языке (которую им рекомендуют преподаватели) и информационные библиотечные системы на английском языке. И Университет тратит значительные средства на закупку информационных ресурсов (их число в СПбГУ сопоставимо с числом информационных ресурсов Гарварда).

Если студент успешен и достаточно хорошо владеет английским языком, он может участвовать в программах академического обмена и, выиграв в конкурсе, поехать на стажировку в зарубежный вуз. Например, есть программа SEMS, в рамках которой обучающийся уезжает на включенное обучение в другой вуз, где должен провести минимум один семестр в вузе-партнере, и результаты обучения засчитываются ему здесь. Или студент может участвовать в научной конференции, олимпиаде. Для проведения этих конкурсов выделяется целевое финансирование. Также есть волонтерские проекты (участие в международных форумах; работа в рамках больших государственных проектов, например на Олимпиаде-2014).

Спикаешь? Подтверди!

Университет помогает получить международные сертификаты по иностранным языкам?

СПбГУ проводит тестирование на знание восемнадцати иностранных языков на основании соглашений с ведущими зарубежными университетами, центрами и фондами, в том числе тесты по корейскому языку (TOPIC), по японскому (JLPT), по ивриту (YAEL), по турецкому языку (Turkish Proficiency Exam) и др. На основании договора с Cambridge English Language Assessment (департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского университета) СПбГУ проводит экзамены по английскому языку Cambridge English. Это целая линейка тестов Cambridge English (от тестов, предназначенных для старших школьников, до тестов, определяющих профессиональный уровень владения языком). Есть дополнительная образовательная программа по подготовке к сдаче этого экзамена. Обучение платное, но для студентов Университета стоимость ниже, чем для стороннего слушателя. И к тому же это самая низкая цена в городе, потому что мы работаем с синдикатом напрямую. А всего в Университете — более сотни основных и дополнительных программ, связанных с изучением иностранных языков.

Но важно другое: мы внедрили английский язык — как часть современного университетского образования — по всем образовательным программам на всех уровнях (бакалавриат — магистратура — аспирантура). Выстроена технология обучения: траектории, входное тестирование, использование системы Blackboard для зачетов и тестирования. Задача сегодняшнего дня — разработать учебно-методические материалы для сопровождения учебного процесса, для самостоятельной работы студентов по английскому языку (дополнительно).

Что это дает работодателю?

Это сложный вопрос. Мы не знаем, из каких соображений работодатели устанавливают требования при приеме на работу, указывая не только уровень владения иностранным языком, но и определенный сертификат. Наша задача — подтвердить уровень теми способами, которые у нас есть, на которые мы имеем право. И зафиксировать очень весомо, потому что собственный диплом СПбГУ признается не только в России, но и во многих странах. И если компании нужен человек, владеющий английским языком, она может сразу брать выпускника СПбГУ. А выпускнику для этого не надо никуда ходить, не требуется получать какие-то дополнительные подтверждения. Ведь диплом СПбГУ — это диплом государственного образца.

Для работы и работодателей

Каковы отзывы работодателей об иноязычных компетенциях наших выпускников? Как владение иностранным языком помогает им при трудоустройстве?

Работодатели принимают выпускников Университета — об этом свидетельствуют их постоянные запросы в СПбГУ, работа представителей организаций-работодателей в советах образовательных программ СПбГУ, в государственных экзаменационных комиссиях, в учебно-методических и научных комиссиях.

На заседаниях советов образовательных программ работодатели постоянно поднимают вопрос о необходимости владения иностранными языками (в частности английским). Например, члены СОП программ направления «Менеджмент» считают владение английским базовым пререквизитом, не подлежащим обсуждению; говорят о необходимости обучения в том числе деловому языку, коммуникативному этикету и пр. Работодатели, члены СОП программы бакалавриата «Экономика», подчеркивают необходимость владения английским языком, поскольку все специалисты ведут дела с зарубежными компаниями. Для членов СОП программы «Юриспруденция в сфере внешнеторгового и таможенного регулирования» владение английским языком тоже является базовым требованием работодателя. Члены СОП программы магистратуры по русскому языку убеждены: для трудоустройства выпускнику программы необходимо владеть иностранными языками. Работодатели, члены СОП программ «Международное право», «Международное арбитражное право», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Физика конденсированного состояния на мегаустановках», прямо говорят о том, что людям, не читающим статей на английском языке, в профессии делать нечего.

Как дальше будет развиваться в Университете система подготовки по английскому языку?

Тут многое зависит от развития системы школьного образования в стране. Если иноязычная компетенция станет обязательной для выпускника школы, и введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку (этот вопрос давно обсуждается), то к нам не будут приходить абитуриенты с низким уровнем владения английским языком, у всех будет как минимум уровень, сопоставимый с В1 (хотя останутся те, кто изучал в школе другой иностранный язык). И мы будем учить студентов на более высоком уровне, будем учить их академическому и профессиональному английскому. Тогда возможностей для освоения английского языка у студентов будет еще больше. И наша основная задача — более эффективно выполнить запросы работодателей на подготовку востребованных специалистов с высоким уровнем владения иностранным языком — будет выполняться еще лучше. Сегодня каждый выпускник одного из ведущих университетов страны должен владеть английским языком (будь он физик, экономист, гуманитарий или математик).

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