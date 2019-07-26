Source: Russia Federal Space

#ЦУП#главное#Прогресс МС-1226.07.2019 17:31

Завершены работы по подготовке к управлению полётом «Прогресса МС-12»

Центр управления полётами ЦНИИмаш (ЦУП) завершил плановые работы по подготовке к управлению полётом грузового корабля «Прогресс МС-12». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года в 15:10:46 мск с космодрома Байконур.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП приступят к управлению полётом грузового корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя. Расчётное время отделения и выведения корабля на заданную орбиту – 15:19:35 мск.

Сближение «Прогресса» с МКС и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажа орбитальной станции.

Кораблю «Прогресс МС-12» предстоит доставить на Международную космическую станцию около двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

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