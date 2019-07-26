Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное26.07.2019 19:20

Закон о ратификации соглашения по применению систем ГЛОНАСС и Бэйдоу

На заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 июля 2019 года одобрен Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях».

Межправительственное Соглашение подписано 7 ноября 2018 года в Пекине в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Соглашение создает организационно-правовую основу для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и Бэйдоу, а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.

В частности, в рамках Соглашения предполагается размещение на взаимной основе измерительных станций системы ГЛОНАСС и Бэйдоу на территориях Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

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