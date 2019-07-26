Изменен формат представления географического распределения иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации (26.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Изменен формат представления географического распределения иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

В целях гармонизации с другими публикациями статистики внешнего сектора Банк России изменяет формат представления статистических данных географического распределения иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации.

Начиная с данных на 1 апреля 2019 года новый формат публикации географического распределения краткосрочных и долгосрочных иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации дополнен сведениями по группам стран. В частности, в публикацию включены итоговые суммы активов и обязательств банков-резидентов по странам СНГ, в том числе по странам — участницам ЕАЭС, а также по странам дальнего зарубежья, среди которых выделены страны ЕС и прочие страны — наиболее значимые контрагенты российских банков. В качестве дополнительной справочной информации приведены сведения по странам БРИКС, ОЭСР и АТЭС.

Статистические данные о географическом распределении иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации размещены на официальном сайте Банка России в сети Интернет в разделе «Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора / Международная инвестиционная позиция / Банковский сектор».

26 июля 2019 года

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