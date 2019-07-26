Информация о функционировании платежной системы Банка России 27 и 28 июля 2019 года (26.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о функционировании платежной системы Банка России 27 и 28 июля 2019 года

Банк России сообщает о функционировании платежной системы Банка России 27 и 28 июля 2019 года в соответствии с графиками.

27 и 28 июля 2019 года кассовое обслуживание кредитных организаций Банк России не осуществляет.

Дополнительно информируем, что прием распоряжений на бумажном носителе и прием распоряжений о списании и зачислении денежных средств по счетам, открытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.

График функционирования платежной системы Банка России 27 июля 2019 года

№ п/п

Процедуры, выполняемые в течение дня

Время начала

Время окончания

1

Предварительный сеанс платежной системы Банка России

03:00 по московскому времени

04:00 по московскому времени

2

Регулярный сеанс платежной системы Банка России

04:00 по московскому времени

21:00 по московскому времени

2.1

Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России

04:00 по московскому времени

20:00 по московскому времени

2.2

Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России

20:00 по московскому времени

21:00 по московскому времени

3

Завершающий сеанс платежной системы Банка России

21:00 по московскому времени

Не позднее22:00 по московскому времени

4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)

График функционирования платежной системы Банка России 28 июля 2019 года

№ п/п

Процедуры, выполняемые в течение дня

Время начала

Время окончания

1

Предварительный сеанс платежной системы Банка России

00:00 по московскому времени

01:00 по московскому времени

2

Регулярный сеанс платежной системы Банка России

01:00 по московскому времени

21:00 по московскому времени

2.1

Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России

01:00 по московскому времени

20:00 по московскому времени

2.2

Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России

20:00 по московскому времени

21:00 по московскому времени

3

Завершающий сеанс платежной системы Банка России

21:00 по московскому времени

Не позднее22:00 по московскому времени

4

Период функционирования сервиса быстрых платежей

Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)

26 июля 2019 года

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