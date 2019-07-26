Информация о функционировании платежной системы Банка России 27 и 28 июля 2019 года (26.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
Информация о функционировании платежной системы Банка России 27 и 28 июля 2019 года
Банк России сообщает о функционировании платежной системы Банка России 27 и 28 июля 2019 года в соответствии с графиками.
27 и 28 июля 2019 года кассовое обслуживание кредитных организаций Банк России не осуществляет.
Дополнительно информируем, что прием распоряжений на бумажном носителе и прием распоряжений о списании и зачислении денежных средств по счетам, открытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.
График функционирования платежной системы Банка России 27 июля 2019 года
№ п/п
Процедуры, выполняемые в течение дня
Время начала
Время окончания
1
Предварительный сеанс платежной системы Банка России
03:00 по московскому времени
04:00 по московскому времени
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
04:00 по московскому времени
21:00 по московскому времени
2.1
Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России
04:00 по московскому времени
20:00 по московскому времени
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России
20:00 по московскому времени
21:00 по московскому времени
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
21:00 по московскому времени
Не позднее22:00 по московскому времени
4
Период функционирования сервиса быстрых платежей
Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)
График функционирования платежной системы Банка России 28 июля 2019 года
№ п/п
Процедуры, выполняемые в течение дня
Время начала
Время окончания
1
Предварительный сеанс платежной системы Банка России
00:00 по московскому времени
01:00 по московскому времени
2
Регулярный сеанс платежной системы Банка России
01:00 по московскому времени
21:00 по московскому времени
2.1
Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России
01:00 по московскому времени
20:00 по московскому времени
2.2
Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России
20:00 по московскому времени
21:00 по московскому времени
3
Завершающий сеанс платежной системы Банка России
21:00 по московскому времени
Не позднее22:00 по московскому времени
4
Период функционирования сервиса быстрых платежей
Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)
26 июля 2019 года
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