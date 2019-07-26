Минспорт России согласовал кандидатуру главного тренера сборной России по хоккею

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова с главой тренерского штаба национальной сборной России по хоккею, первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом и тренерами команды Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным.

В ходе беседы были обсуждены планы развития отечественного хоккея, а также согласована кандидатура Алексея Кудашова на должность главного тренера национальной хоккейной команды.

«Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова, – сообщил Павел Колобков. – Мы обсудили его первые планы по подготовке команде. Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определён список основных кандидатов в сборную России, это – молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду».

«В том числе, мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды – от юниорской до основной – будут работать по единой методике, – отметил Министр. – У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошёл тренерский семинар. Сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм».

«Мы построили вертикаль тренировочного процесса. И юниорские, и молодёжная команды контролируются основной сборной. Они тренируются по единой системе, они играют в одинаковый хоккей и они стараются иметь одинаковую философию с национальной командой, – пояснил Алексей Кудашов. – У нас уже есть кандидаты в сборную на чемпионат мира, на Олимпийские игры. Будем следить за их развитием».

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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