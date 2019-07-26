Одобренный сенаторами закон позволит увеличить число семей с детьми, получающих выплаты

Source: Russia – Council of the Federation

Документ разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ представила на заседании Совета Федерации член Комитета СФ по социальной политике Елена Попова. ПоповаЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области

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Документ разработан во исполнение поручения Президента РФ от 26 февраля 2019 г. о реализации Послания главы государства Федеральному Собранию РФ.

Федеральный закон направлен на изменение критерия нуждаемости семей (величины среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты, что позволит увеличить число получателей выплаты.

Документом вводятся положения, предусматривающие назначение выплаты на срок до достижения ребенком возраста трех лет (в настоящее время выплата может быть назначена на срок до достижения ребенком возраста полутора лет).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

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