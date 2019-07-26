Органами прокуратуры Иркутской области продолжено оказание помощи гражданам, пострадавшим от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Нижнеудинской межрайонной прокуратурой Иркутской области приняты меры по оказанию правовой помощи в целях обеспечения мерами государственной поддержки граждан, пострадавших от наводнения в Порогском муниципальном образовании. Населенные пункты данного муниципального образования в результате стихийного бедствия отделены водой от административного центра – с. Порог.

В интересах местных жителей к межрайонному прокурору обратилась глава поселения с просьбой оказать им правовую помощь в установлении факта постоянного проживания в связи с отсутствием регистрации по месту жительства.

Безотлагательно, в рамках выездных заседаний Нижнеудинским городским судом с участием представителя прокуратуры рассмотрены и удовлетворены 28 заявлений прокурора в интересах 67 граждан, в том числе 4 заявления в отношении многодетных семей. Вынесенные судом решения по ходатайству прокурора обращены к немедленному исполнению и явились основанием для включения пострадавших от наводнения граждан в списки для получения установленных законом выплат.

Названные меры позволили восстановить права граждан на получение единовременной материальной и финансовой помощи.

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