Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций (26.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада июля — 7,14%;

II декада июля — 7,12%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО «СОВКОМБАНК» (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (1978) — mkb.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (2209) — www.open.ru, ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (3251) — www.psbank.ru, АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных Web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

26 июля 2019 года

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