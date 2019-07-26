Результаты продажи 2,93% обыкновенных акций ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 июля 2019, 11:55

ПАО «Газпром» было уведомлено, что 26 июля 2019 года Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр), 100-процентные дочерние компании ПАО «Газпром», успешно завершили продажу 693 627 848 штук обыкновенных именных акций ПАО «Газпром» (2,93% от уставного капитала) с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО Московская Биржа. Продажа акций осуществлена через «Газпромбанк» (Акционерное общество), который выступил в роли организатора и брокера размещения.

Цена размещения составила 200 рублей 50 копеек за одну акцию. После завершения размещения количество акций ПАО «Газпром» в свободном обращении, по оценке компании, увеличится до 46,02% от уставного капитала.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI