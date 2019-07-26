Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачёт Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля

Source: Russia Ministry of Sport

26 июля в Баку (Азербайджан) в шестой медальный день XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, в котором участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет, разыгран 31 комплект наград. Россияне завоевали 16 медалей: семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.

Три «золота» в копилку сборной России принесли гимнасты Виктория Листунова в упражнениях на брусьях и опорном прыжке и Мухаммаджон Якубов в упражнении на кольцах, а четыре – пловцы Илья Бородин (400 м, комплекс), Евгения Чикунова (100 м, брасс), а также Алексей Ткачёв, Илья Шилкин, Андрей Чулков и Вадим Клименищев в комбинированной эстафете 4х100 м среди юношей и Рената Гайнуллина, Евгения Чикунова, Александра Сабитова и Дарья Трофимова в комбинированной эстафете 4х100 м среди девушек.

Серебряными призёрами стали Семён Бородаев (ядро), дзюдоист Ахмед Магомадов (свыше 90 кг), гимнастка Ирина Комнова (брусья) и теннисистки Екатерина Маклакова / Мария Шолохова (парный разряд).

Бронзовые награды выиграли дзюдоист Адам Сангариев (до 90 кг), гимнаст Иван Куляк (вольные упражнения и кольца), а также пловчихи Маргарита Варульникова (800 м, кроль) и Рената Гайнуллина (100 м, спина).

После шести соревновательных дней Фестиваля в активе сборной России 25 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Россияне обеспечили команде победу в общекомандном зачёте досрочно. На втором месте – азербайджанцы (10-7-6), на третьем – турки (10-5-9).

В зачёте по общему числу наград лидируют также россияне (58), вторые – турки (24), третьи – азербайджанцы (23).

XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль завершится 27 июля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с медалями Фестиваля и желает новых спортивных достижений!

Фото: Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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