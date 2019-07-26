Снижается НДС в отношении плодово-ягодной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ.

Совет Федерации одобрил изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.

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Как сообщил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края в перечень продовольственных товаров, реализация которых на территории РФ облагается по пониженной, в размере 10 процентов, ставке налога на добавленную стоимость, включены фрукты и ягоды (включая виноград). Одновременно из данного перечня исключено пальмовое масло.

Это изменение вводится в целях государственной поддержки российских производителей плодово-ягодной продукции, а также является скрытой формой субсидирования за счет федерального бюджета части их расходов на производство и обращение данной продукции.

Принятие закона позволит отечественному производителю плодово-ягодной продукции и винограда уменьшить размер текущих налоговых обязательств, погашаемых за счет оборотных средств, а также направить дополнительные средства на развитие производства.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

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