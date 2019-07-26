Совершенствуются меры поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Одобрены изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части совершенствования поддержки экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по экономической политике Алексей Коротков. КоротковАлексей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калининградской области

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По его словам, Федеральный закон разработан в целях реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и направлен на совершенствование поддержки экспортной деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП).

Реализация положений Федерального закона будет способствовать развитию региональной инфраструктуры экспортной поддержки МСП и достижению к 2024 году целевых показателей, обозначенных в национальном проекте, по выведению на экспорт более пятнадцати тысяч субъектов МСП и обеспечению не менее десяти процентов доли экспорта МСП в общем объеме несырьевого экспорта, отметил законодатель.

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