Совершенствуются правила компенсации за утрату права собственности на жилое помещение

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части совершенствования правил компенсации за утрату права собственности на жилое помещение.

Как сообщил член Комитета СФ по экономической политике Муса Чилиев, ЧилиевМуса Мажитовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия закон разработан в целях реализации постановления Конституционного Суда.

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Исключаются предусмотренные в настоящее время положения о праве физического лица — собственника единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, который по не зависящим от него причинам не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, на выплату за счет казны РФ однократной компенсации за утрату права собственности на такое жилое помещение.

Предусматривается, что физическое лицо — добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет казны РФ после вступления в законную силу судебного акта об истребовании от него соответствующего жилого помещения. Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к РФ о выплате данной компенсации. Размер компенсации определяется судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем, в размере кадастровой стоимости жилого помещения. В случае выплаты компенсации к РФ переходит в пределах выплаченной суммы право (требование), которое добросовестный приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему убытков в связи с истребованием от него жилого помещения.

Устанавливается, что физическое лицо — добросовестный приобретатель, от которого на основании вступившего в законную силу судебного акта было истребовано жилое помещение в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования до дня вступления в силу законопроекта, вправе в течение 3-х лет со дня его вступления в силу обратиться с иском к РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию о выплате однократной компенсации в указанном выше размере.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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