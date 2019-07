Premier w Szczawnie-Zdroju: Polska musi być potęgą uzdrowiskową i turystyczną

Source: President of Poland in Polish

Zobowiązujemy się pomóc w odbudowie uzdrowiska i przywróceniu blasku Szczawna-Zdroju – mówił premier. Podkreślił, że Zakład Przyrodoleczniczy jest ważnym budynkiem, a jego odbudowa jest kluczowa dla funkcjonowania całego uzdrowiska. Chcemy, by ludzie z całej Polski i Europy mogli się tu leczyć – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że nasz kraj ma ok. 45 uzdrowisk. Wyraził nadzieję, że kolejne lata będą prowadziły do dalszego wzrostu sektora uzdrowiskowego i turystycznego w Polsce.

W marcu 2018 r. w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Szczawnie-Zdroju wybuchł pożar. Spłonęła drewniana konstrukcja dachu, a niemal cała infrastruktura medyczna budynku uległa zniszczeniu.

Dofinansowanie na odbudowę obiektu, z rezerwy Prezesa Rady Ministrów, wyniesie ok. 1,8 mln zł.

