Premier w zakładach Toyoty: W Wałbrzychu powstanie kilkaset nowych miejsc pracy

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Toyota Motor Manufacturing Poland »

Polska fabryka Toyoty podwoi produkcję elektrycznych napędów do hybryd. Dzięki temu, nasz kraj stanie się europejskim centrum produkcyjnym technologii hybrydowej. Technologia ta zapewnia ekologiczne, a zarazem ekonomiczne rozwiązania. Jest to gotowe narzędzie do walki ze smogiem.

Premier podkreślił, że takie inwestycje dają szanse rozwoju polskiej gospodarki i jednocześnie przypieczętowują strategiczne partnerstwo polsko – japońskie. Jak dodał, pokładana w Polsce wiara w wysoki wzrost gospodarczy i talenty naszych pracowników pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do zwiększania nowoczesności oraz innowacyjności polskiej gospodarki.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Toyota inwestuje w supernowoczesny przemysł niskoemisyjnej mobilności, którą w Polsce promujemy z wielu względów: po pierwsze czyste powietrze, a po drugie zaawansowane technologie, które wytyczają kierunki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego.

MIL OSI