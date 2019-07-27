Встреча с семьями погибших офицеров-подводников

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин встретился с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. Глава государства выразил соболезнования родным моряков и обсудил меры по оказанию помощи семьям подводников.

В беседе приняли также участие Министр обороны Сергей Шойгу, замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Андрей Картаполов, главком Военно-Морским Флотом Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

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В июле в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота, возник пожар.

Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован ценой жизни 14 моряков-подводников. Президент подписал Указ о награждении офицеров (посмертно) государственными наградами.

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