Исполнительный совет МВФ приступил к процессу отбора кандидатуры очередного директора-распорядителя

Source: IMF – News in Russian

26 июля 2019 г.

«Исполнительный совет объявил сегодня, что он утвердил открытый и прозрачный процесс отбора очередного директора-распорядителя, в котором будут учитываться деловые качества, и аналогичен процессу, использовавшемуся в недавних раундах. Он подчеркнул большое значение, придаваемое отбору успешного кандидата на должность директора-распорядителя, имеющего мировую репутацию, необходимую для руководства Фондом, который находится в центре глобальной финансовой системы.

Кандидатуры могут выдвигаться управляющими Фонда или исполнительными директорами МВФ в соответствии со сложившейся практикой, и мы намерены принять решение на основе консенсуса.

Исполнительный совет собирается завершить этот процесс к 4 октября 2019 года.

Исполнительный совет утвердил решение, изложенное ниже:

1. Кандидат, который будет отобран на должность директора-распорядителя, должен в своей предшествующей деятельности добиться незаурядных результатов в разработке и проведении экономической политики на высоком уровне. Он должен иметь выдающуюся профессиональную биографию, продемонстрировать управленческие и дипломатические навыки, необходимые для руководства всемирной организацией, и иметь гражданство любого из государств-членов Фонда. Как руководитель персонала Фонда и председатель Исполнительного совета, кандидат должен быть способен определять стратегическую концепцию работы высококвалифицированного, разнообразного и преданного делу персонала и быть твердо привержен достижению целей Фонда путем формирования единых подходов по ключевым вопросам экономической политики и институционального развития, в том числе посредством тесного сотрудничества с Исполнительным советом, под руководством которого он будет исполнять свои обязанности. Кандидат должен продемонстрировать понимание работы Фонда и стратегических задач, стоящих перед разнообразным мировым сообществом государств-членов Фонда. Кандидат должен быть привержен многостороннему сотрудничеству, хорошо понимать такое сотрудничество и продемонстрировать способность быть объективным и беспристрастным. Кандидат также должен обладать способностью к эффективной коммуникации.

2. Кандидатуры на должность директора-распорядителя могут выдвигаться управляющими или исполнительными директорами Фонда в период выдвижения кандидатур, который начинается 29 июля 2019 года в 00 ч. 01 мин. по вашингтонскому времени и заканчивается 6 сентября 2019 года в 23 ч. 59 мин. по вашингтонскому времени. Сообщения обо всех выдвигаемых кандидатурах должны передаваться секретарю Фонда, который получает подтверждение от каждого кандидата относительно его готовности быть рассмотренным в качестве такового. Секретарь Фонда сохраняет конфиденциальность выдвинутых кандидатур до окончания периода выдвижения.

3. По окончании периода выдвижения кандидатур секретарь МВФ сообщит Исполнительному совету имена предложенных лиц, которые подтвердили свое желание быть кандидатами. Если будет выдвинуто больше трех кандидатур, Исполнительный совет будет сохранять конфиденциальность этих кандидатур, пока не составит сокращенный список из трех кандидатур с учетом изложенных выше требований к кандидатам без предпочтений по географическому признаку. Сокращенный список будет составляться исходя из сведений о том, какие кандидатуры получили наибольшую поддержку директоров, с учетом используемой в Фонде системы взвешенного голосования, с целью завершения процесса составления сокращенного списка в течение семи дней после раскрытия кандидатур Совету. Хотя Исполнительный совет может утвердить сокращенный список большинством поданных голосов, цель Исполнительного совета состоит в утверждении сокращенного списка на основе консенсуса. Сокращенный список публикуется Фондом.

4. Исполнительный совет встретится с кандидатами, включенными в сокращенный список (или всеми кандидатами, если их будет менее четырех), в Вашингтоне, округ Колумбия. Затем Исполнительный совет проведет заседание, чтобы обсудить достоинства кандидатов и сделать свой выбор. Хотя Исполнительный совет может избрать директора-распорядителя большинством поданных голосов, цель Совета состоит в избрании директора-распорядителя на основе консенсуса, с тем чтобы завершить процесс избрания к 4 октября 2019 года».

Информационная справка по процессу отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Managing-Director-Selection-Process

Вопросы и ответы относительно отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Managing-Director-Selection-Process/qandas

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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