Осмотр подлодки, погибшей в годы Великой Отечественной войны

Source: President of Russia – Kremlin

В присутствии Президента на месте гибели подлодки установят памятную табличку. После этого будет приглушен свет и участники церемонии почтят память погибших подводников минутой молчания.

Перед началом погружения руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и судьбе Щ-308.

Владимир Путин ознакомился также с картой Балтийского моря, где указаны места гибели советских подлодок, и схемой нынешнего состояния Щ-308.

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Подлодка Щ-308 «Семга» в сентябре 1942 года заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позднее ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника. Однако «Семга» получила повреждения и из похода не вернулась.

В мае 2018 года во время экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» остов подлодки был обнаружен при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Установлено, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины; погиб весь экипаж в количестве 40 человек.

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