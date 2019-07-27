Ответы на вопросы журналистов после осмотра подлодки, погибшей в годы Великой Отечественной войны

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Вопрос: Расскажите о впечатлениях, что Вы увидели под водой?

В.Путин: Вы знаете, я не первый раз погружаюсь под воду, поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели. Впечатления, я бы сказал, яркие.

Хочу поблагодарить тех, кто занимается этим замечательным делом, тех, кто реализует и инициировал эту программу – «Поклон кораблям Великой Победы».

Ведь не только здесь, на Балтике, но и в других акваториях у нас ещё много объектов, много наших моряков, которые считаются пропавшими без вести. Почти половина всех подводных лодок, которые погибли во время Второй мировой войны на Балтике, почти половина погибли здесь, преодолевая минные заграждения, пробивая себе проход в Балтику для ведения боевой работы.

И сегодня в преддверии Дня Военно-Морского Флота ещё одним экипажем, который считался пропавшим без вести, стало меньше. И наоборот, прибавилось количество людей, которых мы все, и их родственники, с полным правом считают погибшими за Родину.

Смотрите также

Это чрезвычайно важно. Скажу, может быть, вещь тривиальную: важно не для тех ребят, которые здесь находятся на дне Финского залива, важно для нас, для будущих поколений.

Потому что все должны знать: Россия своих героев не забывает. Не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего отечества, собственно говоря, за нас с вами.

Это очень важная работа. И то, что мы сегодня совершили этот символический акт в отношении конкретных людей, наших моряков-подводников, которые здесь погибли, сделали это в преддверии Дня Военно-Морского Флота России, мне кажется, это очень важно и символично.

Вопрос: Вам удалось что-то рассмотреть?

В.Путин: Да.

Сначала, когда мы почти на грунт легли, достаточно много ила поднялось, и видно было не очень хорошо, но потом всё немножко успокоилось, мы практически обогнули с обеих сторон лодку.

Хочу поблагодарить ещё и водолазов, которые там работали, которые устанавливали табличку.

Вопрос: Владимир Владимирович, Вы любите подниматься на высоту, спускаться на глубину. Скажите, чего не хватает, что не так на земле?

В.Путин: На земле много проблем. И чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и в глубину опускаться. А делаю я это потому, что наши люди везде работают – и в воздухе, и под водой, и под землёй.

Считаю, что я обязан побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену того, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь.

Вопрос: Вы сами управляли батискафом или были пассажиром?

В.Путин: Я был в качестве пассажира.

Вопрос: Вы когда в 2013 году погрузились, и к Вам люди обратились: «Владимир Владимирович, надо бы изучать не только в районе Гогланда, но и весь регион». Вы сказали: «Посмотрим по результатам».

Сегодня результаты есть. Вы довольны?

В.Путин: Да.

Люди, которые здесь работают и занимаются этим делом, уже идентифицировали, по-моему, 17 объектов – 16 и одну лодку ещё времён Первой мировой войны, несколько надводных кораблей.

Конечно, я уже сказал, одно дело, когда люди числятся пропавшими без вести, а другое дело, когда мы знаем их имена. И это очень важно.

Вопрос: Константин Богданов [руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы»] сказал, что Вы великолепно знали минную обстановку времён Великой Отечественной войны. Он даже от Вас кое-что новое узнал. Вы специально готовились или как питерец знали ситуацию на море?

В.Путин: Конечно, знал, я же люблю почитать, люблю историю. Потом у меня, это известное дело, я хожу [на акции «Бессмертный полк»] с портретом отца, который служил основную службу перед войной в качестве матроса подводного флота.

MIL OSI