Итоги выступления россиян на Европейском юношеском Олимпийском летнем фестивале

Source: Russia Ministry of Sport

27 июля в Баку (Азербайджан) завершился XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль, участниками которого стали около 3600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран. Они разыграли 128 комплектов наград в спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, велосипедном спорте, баскетболе, волейболе, гандболе, дзюдо, спортивной борьбе, теннисе и плавании.

В заключительный день Фестиваля было разыграно 23 комплекта медалей. Российские спортсмены завоевали восемь наград: три золотые, три серебряные и две бронзовые.

«Золото» выиграли гимнастка Виктория Листунова в вольных упражнениях, легкоатлетка Аделина Халикова в прыжках в высоту и женская сборная России по волейболу.

Серебряными призёрами стали теннисистка Мария Шолохова (одиночный разряд), легкоатлет Владислав Александрин (тройной прыжок) и сборная России по дзюдо в составе Софии Афанасьевой, Ксении Галицкой, Ахмеда Магомадова, Ризвана Магомадова, Сергея Мастрюкова, Любови Орловой, Елизаветы Постниковой, Адама Сангариева, Сайхана Шабиханова, Марины Воробьевой и Глеба Замкового в соревнованиях смешанных комнад.

Бронзовые награды взяли мужская сборная России по волейболу и женская команда России по баскетболу.

Сборная России досрочно заняла на Фестивале первое место в общекомандном зачёте. Всего в активе россиян 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая награды. Вторые – британцы (11-12-2), третьи – турки (11-6-10).

В зачёте по общему числу наград первенствуют также россияне (66), вторые – французы (28), третьи – турки (27).

В соревнованиях по плаванию россияне взяли 19 медалей (14-2-3), в спортивной борьбе – 14 наград (3-3-8), в спортивной гимнастике – 13 (6-3-4), в дзюдо – семь (1-4-2), в лёгкой атлетике – пять (3-2-0), в велоспорте – три (0-1-2), в теннисе – две (0-2-0). «Золото» выиграла женская сборная России по волейболу, бронзовые медали выиграли мужская сборная России по волейболу и женская сборная России по баскетболу.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров XV Европейского юношеского Олимпийского летнего фестиваля, а также их тренеров с медалями Фестиваля и желает новых спортивных достижений и красивых побед!

Фото: Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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