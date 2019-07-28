Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#космодромы#Прогресс МС-1228.07.2019 16:00

«Прогресс МС-12» на старте

Сегодня, 28 июля 2019 года, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур. Начались работы по программе нулевого стартового дня.

Специалисты предприятий Роскосмоса выполняют предпусковые технологические операции. Сегодня проводятся автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года в 15:10:46 мск с космодрома Байконур. Цель полета — доставка на Международную космическую станцию топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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