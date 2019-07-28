Чемпионат мира по водным видам спорта -2019: россияне – третьи в общекомандном зачёте

Source: Russia Ministry of Sport

28 июля в Кванджу (Республика Корея) завершился Чемпионат мира по водным видам спорта. Более 2600 спортсменов из 194 стран разыграли 76 комплектов медалей в соревнованиях по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде, хай-дайвингу, водному поло и плаванию.

В заключительный день мировых соревнований российские пловцы выиграли четыре медали: одну серебряную и три бронзовые.

Евгений Рылов завоевал «серебро» в заплыве на 50 м на спине с результатом 24,49 секунды. Всего 0,06 секунды он уступил южноафриканцу Зану Уодделлу (24,43). Третьим в этой дисциплине финишировал также россиянин Климент Колесников (24,51).

Юлия Ефимова стала бронзовым призёром в плавании на 50 м брассом. Она показала время 30,15 секунды. Первенствовала американка Лилли Кинг (29,84), вторая – итальянка Бенедетта Пилато (30,00).

Третью бронзовую медаль в актив сборной России завоевали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Они финишировали за 3 минуты 28,81 секунды. Лидерами стали британцы (3.28,10), вторые – американцы (3.28,45).

Всего на Чемпионате мира по водным видам спорта российские спортсмены выиграли 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград, что позволило команде занять третье место в общекомандном зачёте.В синхронном плавании российские спортсмены выиграли девять золотых наград, в плавании – три «золота», семь серебряных и шесть бронзовых медалей, в прыжках в воду – три серебряные и одну бронзовую награды, в плавании на открытой воде – одно «серебро». В хай-дайвинге и турнирах по водному поло россияне не вошли в число призёров.

Первенствовали китайцы (16-11-3), вторые – американцы (15-11-10).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров Чемпионата мира по водным видам спорта, а также их тренеров с наградами и желает новых спортивных вершин и побед во славу российского спорта!

Фото: fina.org

Пресс-служба Минспорта России

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