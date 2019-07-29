А. Майоров: Мы поддерживаем молодежные инициативы по развитию сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Подведены итоги первого (заочного) этапа конкурса «Лидер общественного мнения», проводимого при поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Подведены итоги первого (заочного) этапа конкурса «Лидер общественного мнения», проводимого при поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

Сенатор отметил, что конкурс призван развить творческий потенциал сельской молодежи, сформировать проектную культуру в молодежной среде, выявить талантливых лидеров общественного мнения, а также приобщить молодежь к решению социально-экономических проблем своей малой Родины. В мероприятии приняли участие сельские активисты в возрасте от 18 до 35 лет из 60 регионов страны, всего более 300 молодых людей.

Конкурс направлен на поддержку и развитие общественных молодежных объединений, сохранение и продвижение культурного достояния, защиту окружающей среды и решение экологических проблем

Алексей Майоров подчеркнул, что конкурс направлен на поддержку и развитие общественных молодежных объединений, сохранение и продвижение культурного достояния, защиту окружающей среды и решение экологических проблем, популяризацию спортивной деятельности и развитие предпринимательства на сельских территориях.

По его словам, на первом этапе было выявлено 38 победителей-лидеров села. Экспертами конкурса выступили представители профильных союзов и ассоциаций. Экспертную комиссию возглавил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Победителей ждет второй (очный) этап конкурса. Подведение итогов, проведение тематических обучающих семинаров и дискуссионных площадок состоится в рамках смены «Молодые аграрии» форума для общественных лидеров на сельских территориях среди молодёжи Южного федерального округа «Ростов – 2019».

Алексей Майоров обратил внимание на то, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию всегда готов поддерживать молодежные инициативы, направленные на развитие сельских территорий Российской Федерации. «И этот конкурс, который проводит Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке Общественной палаты РФ, – не исключение».

Сенатор напомнил, что во встрече Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села, которая состоялась 15 февраля текущего года, принимали участие победители конкурса по выявлению лидеров общественного мнения на сельских территориях среди молодёжи.

MIL OSI