В. Круглый: Основной задачей национального проекта «Здравоохранение» является снижение младенческой смертности в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по законодательному сопровождению и мониторингу национального проекта «Здравоохранение».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в заседании рабочей группы по законодательному сопровождению и мониторингу национального проекта «Здравоохранение».

В обсуждении приняли участие председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, заместитель директора Департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения Министерства здравоохранения Ольга Чумакова, директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Андрей Фисенко, руководитель рабочей группы, член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, представители профильных министерств, ведомств, экспертного сообщества и субъектов России.

Заседание было посвящено теме развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.

Директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Ольга Чумакова сообщила, что младенческая смертность в России по состоянию на апрель 2019 года снизилась до 4,7 случая на 1 тыс. родившихся. На конец 2018 года этот показатель составлял 5,1 случая.

В целом, ситуация с младенческой смертностью в регионах разная. В 15 субъектах отмечается невыполнение плана федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». По словам Чумаковой, показатель младенческой смертности — это в том числе и уровень эффективности работы детских поликлиник в регионах. Если он не будет выполнен, вступят в силу санкции с позиции перераспределения субсидий по данным регионам. Для улучшения ситуации в субъекты, где не справляются с поставленными задачами, будут направлены команды специалистов. «Являясь членом комиссии по контролю за исполнением нацпроектов, я посетил десятки регионов по всей стране. Безусловно, сложности есть, но работы по выстраиванию системы реализации национальных проектов ведутся везде. Наша основная цель — содействовать регионам в их выполнении, достижении тех показателей, которые там заложены. Это непросто для всех, потому что проблемы везде одинаковые: и с лекарственным обеспечением, и кадрами, и с оснащением современным оборудованием», — рассказал Владимир Круглый.

Парламентарий отметил, что снижение младенческой смертности — одна из основных целей национального проекта «Здравоохранение». К 2025 году данный показатель планируется снизить до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми. Чтобы он уменьшился, в течение шести лет планируется построить и реконструировать 40 детских больниц в регионах. Кроме того, в симуляционных центрах пройдут обучение 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

В ходе заседания директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Андрей Фисенко заявил о том, что центр за первое полугодие текущего года полностью выполнил годовое госзадание по количеству телемедицинских консультаций по профилю «педиатрия». Практически половина от всех случаев были экстренными или неотложными. Он также отметил, что по данным центра, практически во всех медицинских организациях третьего уровня, оказывающих специализированную помощь детям, не хватает квалифицированных кадров.

Интересным региональным опытом поделились коллеги из Башкирии. Там намерены повысить уровень охвата детей в возрасте до 17 лет диспансерным наблюдением до 75% в 2019 году.

По итогам заседания решения рабочей группы будут направлены в профильные министерства и органы исполнительной власти субъектов России.

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