В. Полетаев и Т. Гигель обсудили снижение тарифов на электроэнергию в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

С участием Министра энергетики РФ и врио главы Республики Алтай состоялось совещание по вопросам развития энергосетевого хозяйства региона.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняли участие в совещании по вопросам развития энергосетевого хозяйства региона.

Совещание по вопросам развития энергосетевого хозяйства Республики Алтай

Мероприятие провели Министр энергетики РФ Александр Новак и временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства региона Олег Хорохордин. ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай

Обсуждались вопросы модернизации энергосистемы региона

Врио главы региона проинформировал участников совещания о готовящейся программе развития Республики Алтай, включая сферу электросетевого хозяйства. Большое внимание было уделено проблеме высоких тарифов, отличающихся от показателей других субъектов РФ.

«Мы обсудили вопросы модернизации энергосистемы региона, трудности, связанные с большой протяженностью сетей и низким уровнем потребления электроэнергии. Также отметили необходимость реконструкции существующей инфраструктуры, строительства новых объектов, развития солнечной генерации»,— сообщил Владимир Полетаев.

«Мы выделили несколько способов снижения стоимости электроэнергии для населения. Соответствующий механизм будет проработан правительством Республики совместно с Министерством энергетики Российской Федерации»,— отметил сенатор по итогам совещания.

Как напомнила Татьяна Гигель, обсуждавшийся вопрос руководство Республики ставило на разных площадках. При этом, подчеркнула сенатор, для поиска путей решения этой проблемы большое значение имеет непосредственное знакомство с ситуацией. Сенатор полагает, что полученная Министром энергетики РФ аргументированная информация от профессионалов о состоянии отрасли в Республике Алтай, высказанные предложения по выходу из сложившейся ситуации позволяют надеяться, что принятый протокол резолюций станет отправной точкой для решения проблемы.

Законодатель особо отметила, что Олег Хорохордин выразил готовность прорабатывать совместно с федеральным Министерством механизмы по снижению тарифов на электроэнергию в Республике Алтай. «Воплощение намеченных перспектив развития электросетевого хозяйства для обеспечения надежного электроснабжения, куда входит реконструкция существующих сетей, постройка новых, развитие солнечной генерации, а также возможность снижения тарифов, позволит экономике региона стать конкурентоспособной. В полную силу сможет заработать, туристическая отрасль, а для населения прохождение отопительных сезонов будет не столь обременительным».

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