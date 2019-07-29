В. Рязанский подвел итоги работы Комитета СФ по социальной политике за весеннюю сессию

Source: Russia – Council of the Federation

Особое внимание сенаторы уделили здравоохранению, в частности, лекарственному обеспечению орфанных больных, поддержке семей с детьми, пенсионному обеспечению.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области подвел итоги работы Комитета за весеннюю сессию текущего года. В беседе с представителями средств массовой информации сенатор сообщил, что внимание было сосредоточено на совершенствовании пенсионной системы, трудовых отношениях и повышении социальной защищенности различных категорий граждан, здравоохранении, физической культуре и спорте.

Валерий Рязанский

1 из 7

Пресс-конференция председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, посвященная итогам весенней сессии

2 из 7

Пресс-конференция председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, посвященная итогам весенней сессии

3 из 7

Валерий Рязанский

4 из 7

Пресс-конференция председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, посвященная итогам весенней сессии

5 из 7

Пресс-конференция председателя Комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского, посвященная итогам весенней сессии

6 из 7

Валерий Рязанский

7 из 7

Парламентарий рассказал, что в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию была проведена работа по совершенствованию законодательства в пенсионной сфере и здравоохранении. «Глава государства поручил «немедленно устранить» несправедливость, возникшую при индексации пенсий, когда людям перестают выплачивать социальную доплату. Президент России отметил, что власти должны сначала доводить пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого индексировать ее».

Смотрите также

По словам председателя Комитета СФ, в результате принятия закона социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается в размере, необходимом для доведения общей суммы материального обеспечения до уровня прожиточного минимума в регионе. Затем будет осуществляться индексация пенсии и единовременной денежной выплаты. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии текущего года.

В сфере здравоохранения урегулированы вопросы оказания паллиативной медицинской помощи

Валерий Рязанский проинформировал о том, что в сфере здравоохранения урегулированы вопросы оказания паллиативной медицинской помощи. «Теперь неизлечимые больные смогут рассчитывать на паллиативную помощь как в больнице и в условиях дневного стационара, так и на дому, причём государство гарантирует им право на качественное обезболивание, где бы они ни находились».

Парламентарий указал, что паллиативная помощь в России находится в стадии активного становления. «Министерство здравоохранения РФ разработало типовые рекомендации для регионов по оказанию паллиативной помощи. Со своей стороны субъекты Федерации должны разработать и принять программы по оказанию паллиативной помощи. Третий вопрос, который мы намерены контролировать — это то, как оказывается паллиативная помощь не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания».

По мнению Валерия Рязанского, закон является знаковым, документ направлен на то, чтобы найти возможность помочь каждой семье, которая оказалась в тяжёлой ситуации.

Также в весеннюю сессию парламентарии законодательно обязали медицинские организации предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи посещать пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Представители средств массовой информации задали вопрос о лекарственном обеспечении орфанных больных.

«Позиция членов Совета Федерации чёткая: препараты, необходимые для лечения орфанных заболеваний, бюджетам подавляющего большинства субъектов Российской Федерации не по карману. Расходы на их закупку должен нести федеральный бюджет. Мы встали на этот путь путем внесения изменений в законодательство», — ответил Валерий Рязанский.

В области поддержки семей с детьми усилен контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий

Как сообщил сенатор, в области поддержки семей с детьми усилен контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, уточнен порядок подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Внесены изменения в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», разработанные по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«Изменяется критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, что позволит значительно расширить круг получателей ежемесячной выплаты, повысить уровень их доходов, в перспективе — стимулировать рождение первых и последующих детей», — пояснил Валерий Рязанский.

Парламентарий добавил, что одновременно увеличивается период ежемесячной выплаты по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

По словам законодателя, Комитет СФ рассмотрел ряд законов, направленных на обеспечение защиты прав инвалидов, совершенствование трудовых отношений, развитие физической культуры и спорта.

В ходе пресс-конференции речь также шла о повышении качества и доступности медико-санитарной помощи, об особенностях ее организации в малочисленных сельских поселениях, о внедрении электронных услуг в медицине, а также об опыте организации долговременного ухода за пожилыми людьми, который был представлен в июне в Москве на Форуме социальных инноваций регионов. По видеосвязи были подключены площадки в Белгороде и Рязани.

MIL OSI