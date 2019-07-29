В Северной Осетии прокуратура принимает меры по защите трудовых прав работников нефтедобывающего предприятия

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания провела проверку соблюдения трудового законодательства в связи с обращением работников ООО Нефтяная компания «Меркурий».

Установлено, что 28 заявителей осуществляли трудовую деятельность на нефтедобывающем предприятии, однако трудовые отношения в установленном законом порядке с ними оформлены не были, трудовые договоры не заключены, приказы о приеме на работу не изданы.

Кроме того, заработная плата за отдельные месяцы работы в период с 2014 по 2018 годы работникам не выплачивалась, в результате чего перед ними образовалась задолженность в сумме, превышающей 6 млн. рублей.

Прокурор Правобережного района обратился в суд с исковым заявлением о признании факта осуществления трудовой деятельности заявителей и взыскании задолженности по заработной плате.

Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме. Кроме того, по иску прокуратуры в пользу каждого заявителя взыскана компенсация морального вреда.

В обеспечение иска, по требованию прокуратуры, на имущество предприятия наложен арест.

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