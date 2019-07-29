Житель Адыгеи и его подельники осуждены за мошенничество на сумму свыше 58 млн. рублей и легализацию денежных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах с последующей легализацией имущества, добытого преступным путем).

Установлено, что в период 2016 г. по 2017 г. житель республиканского центра, будучи генеральным директором по найму общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего инвестиционную деятельность в Адыгее, с двумя знакомыми похитил более 58 млн. рублей у учредителя путем завышения объемов выполненных работ и предоставления ложных сведений о якобы выполненных работах аффилированными лицами.

Позднее в целях придания правомерности владению денежными средствами злоумышленники обналичили их через подставные фирмы методом заключения фиктивных бестоварных сделок.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее судом в отношении двух подельников осужденного также вынесены обвинительные приговоры. Причиненный материальный ущерб в полном объеме взыскан судом солидарно с виновных лиц в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI