Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#МКС#Прогресс МС-1129.07.2019 17:32

Корабль «Прогресс МС-11» сведён с орбиты

Сегодня, 29 июля 2019 года, от российского сегмента Международной космической станции (МКС) отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-11». Бортовой компьютер подал команду на расстыковку в 13:43 мск, и в 13:44 прошло физическое разделение «грузовика» и МКС.

После расстыковки корабль в автономном режиме продолжил орбитальный полёт. В 16:50 мск была включена на торможение двигательная установка, и космический корабль перешёл к снижению с рабочей орбиты. В 17:23 «грузовик» вошёл в плотные слои атмосферы, и в 17:32 несгораемые фрагменты его конструкции затонули в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана.

Корабль «Прогресс МС-11» с грузами для экипажа Международной космической станции был выведен на орбиту 4 апреля 2019 года и в тот же день причалил к МКС. Корабль установил рекорд по длительности полета от запуска до стыковки с МКС: 3 часа 21 минута.

В настоящее время на космодроме Байконур готовится к полету следующий грузовой корабль — «Прогресс МС-12», запуск которого запланирован на 31 июля в 15:10 мск. Он доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах.

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