Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика29.07.2019 18:30

Космонавты готовы к работе в скафандрах «Орлан-МКС»

Выход в открытый космос — это всегда шаг в неизвестность. Поэтому к внекорабельной деятельности (ВКД) покорители Вселенной тщательно готовятся на Земле. В ЦПК необходимые навыки в настоящее время они приобретают на специализированном тренажёре «Выход-2», зачётную тренировку на котором успешно прошли Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков — космонавты основного и дублирующего экипажей МКС-61/62 соответственно.

Зачётная тренировка включает в себя две части. Первая — работа на станции в день выхода в открытый космос, во время которой операторы готовят скафандры и шлюзовой отсек. Во второй части космонавты входят в «Орланы-МКС», выполняют шлюзование и открывают люк. Целевые задачи выхода, который может длиться шесть и более часов, в процессе данной тренировки не проводят. После окончания выхода — возвращение в шлюз, обратное шлюзование, выход из скафандров и работы внутри станции.

«То, что сейчас тренировка проходит комплексно, начиная с тренажёров российского сегмента (РС) МКС, затем на „Выходе-2“ и завершается опять на станции, даёт более полную картину того, что происходит на МКС в день выхода, — отмечает Сергей Рыжиков. — Мы проводим подготовительные операции, работу со скафандрами, станционными системами, готовим их к ВКД».

На счету Олега Скрипочки, ВКД которого планируется в ноябре 2019 года, уже три выхода в открытый космос. Однако Олег Иванович убеждён, что подобные тренировки нужны и важны перед каждым полётом, тем более что меняется и техника, и задачи ВКД. «Надо повторять пройденное и отчасти обучаться заново, — сказал космонавт. — Например, познакомился с новой модификацией скафандра „Орлан-МКС“, оценил её автоматическую систему терморегулирования, поддерживающую комфортные условия на протяжении всего ВКД. Думаю, это сэкономит время на выходе, так как не надо будет отвлекаться на обеспечение жизнедеятельности».

Готовность космонавтов к самостоятельной работе по подготовке и использованию комплекта скафандра «Орлан-МКС» и выполнению шлюзования в РС МКС проверяли специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Центра управления полётами, РКК «Энергия» имени С.П. Королёва и НПП «Звезда». По результатам «зачёта» на специализированном тренажёре «Выход-2» Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков допущены к самостоятельной работе по подготовке и использованию комплектов скафандров «Орлан-МКС», а также выполнению шлюзования в РС МКС в соответствии с «Требованиями к технической подготовке экипажей МКС-61/62».

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