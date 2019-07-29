Сборная России по тайскому боксу – первая в общекомандном зачёте на Чемпионате мира

Source: Russia Ministry of Sport

С 22 по 28 июля в Бангкоке (Таиланд) прошёл Чемпионат мира по тайскому боксу. Около 600 спортсменов из более 100 стран разыграли 24 комплекта наград среди мужчин и женщин.

Российские спортсмены завоевали 20 медалей: семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых.

«Золото» Чемпионата мира выиграли Чарак Муртузалиев (до 54 кг), Айк Бегян (до 60 кг), Илья Баланов (до 71 кг), Гаджи Меджидов (до 86 кг), Альмира Тинчурина (до 54 кг), Мария Климова (до 57 кг) и Виктория Жбанкова (свыше 75 кг).

Серебряными призёрами стали Овсеп Асланян (до 48 кг), Александр Абрамов (до 57 кг), Абдулмалик Мугидинов (до 63,5 кг), Екатерина Гурина (до 51 кг) и Екатерина Винникова (до 60 кг).

Бронзовые награды взяли Холмурод Рахимов (до 54 кг), Сурик Магакян (до 81 кг), Надир Исхаков (до 91 кг), Кирилл Корнилов (свыше 91 кг), Вера Негодина (до 45 кг), Вероника Прокофьева (до 63,5 кг), Анастасия Непианиди (до 67 кг) и Ирина Ларионова (до 75 кг).

В общекомандном зачёте россияне заняли первое место. Вторые – тайцы (4-0-5), третьи – украинцы (2-2-5).

Одновременно были разыграны 20 комплектов медалей среди спортсменов до 23 лет. Российская молодёжная сборная стала второй в общекомандном зачёте с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами. «Золото» завоевала Екатерина Попова (до 54 кг), «серебро» взяли Александр Скворцов (до 71 кг), София Бахтерева (до 51 кг) и Татьяна Шаркова (до 67 кг), «бронзу» – Алексей Федотов (до 75 кг) и Виктория Когаленок (до 45 кг). Первенствовали тайцы (12-0-3), третьи – хорваты (1-1-0).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и тренеров основной и молодёжной сборных России по тайскому боксу с наградами Чемпионата мира и желает новых спортивных вершин и побед!

С использованием информации и фото Федерации тайского бокса России / rmtf.ru

Пресс-служба Минспорта России

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