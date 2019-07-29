С. Михайлов: Читинский политехнический колледж получит грант на создание Центра опережающей профессиональной подготовки

Source: Russia – Council of the Federation

Колледж имеет всю необходимую инфраструктуру и кадровые ресурсы, считает сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края сообщил, что Читинский политехнический колледж получит субсидию из федерального бюджета на разработку и распространение новых образовательных технологий, форм опережающей профессиональной подготовки.

Сергей Михайлов и представитель в СФ от исполнительного органа государственной Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края направили в Министерство просвещения РФ запрос на участие образовательного учреждения в отборе, проводимом в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Образовательное учреждение имеет столетнюю историю подготовки кадров для ведущих отраслей экономики региона

«Колледж планирует создать Центр опережающей профессиональной подготовки для ускоренного профессионального обучения всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам WorldSkills», — рассказал Сергей Михайлов, добавив, что размер субсидии в настоящее время определяется Министерством просвещения РФ.

Сенатор обратил внимание, что образовательное учреждение имеет столетнюю историю подготовки кадров для ведущих отраслей экономики региона. По его словам, на базе колледжа уже сформирована необходимая инфраструктура, имеются ресурсы и кадровый потенциал для обеспечения стабильного функционирования Центра опережающей профессиональной подготовки.

Кроме того, Сергей Михайлов напомнил, что в мае 2019 года в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» победителями конкурса Министерства просвещения РФ уже признаны Могойтуйский аграрно-промышленный техникум и Краснокаменский промышленно-технологический техникум. На реализацию проектов по улучшению материально-технической базы и создание инновационной образовательной инфраструктуры образовательные учреждения получат гранты.

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