Valsts prezidenta un LDDK tikšanās laikā runā par Latvijas līderpozīciju nostiprināšanu digitālo inovāciju laukā Ziemeļeiropā

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadību un padomes pārstāvjiem. Tikšanās laikā E. Levits uzklausīja LDDK redzējumu par Latvijas ekonomisko attīstību, kā arī tika uzsvērta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nozīme dialoga veicināšanā starp valdību, darba devējiem un ņēmējiem. LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs un LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone iepazīstināja ar LDDK stratēģiju un pievērsa uzmanību iespējām paaugstināt Latvijas pozīcijas globālās konkurētspējas indeksā un birokrātijas mazināšanā, regulējot dažādu nozaru attīstību. Abas puses bija vienisprātis, ka ir nepieciešams ilgtermiņa redzējums par valsts ekonomisko attīstību, elastīgi strādājot pie tiem sektoriem, kuros atbilstoši tam ir nepieciešamas izmaiņas vai uzlabojumi. E. Levits uzsvēra, ka no sabiedrības politikas viedokļa jebkuras nozares pārstrukturēšanas gadījumā valstī ir jābūt izglītības un atbalsta mehānismiem, kas palīdz cilvēkam viegli iekļauties darba tirgū citā nozarē. Sarunā tika arī uzsvērts, ka mūsdienīgā un konkurētspējīgā valstī arvien vairāk ir nepieciešams starpnozaru skatījums uz jautājumiem. Pēc SIA “Latvijas Mobilais telefons” prezidenta Jura Bindes vārdiem, inovācijas, digitālā transformācija un izglītība digitālajā jomā ir būtiski priekšnosacījumi, lai Latvija varētu nostiprināt līderpozīcijas digitālo iespēju laukā Ziemeļeiropā. Īpaša uzmanība nepieciešama augstāko IT speciālistu – sistēmu analītiķu un sistēmu arhitektu – izglītošanai. Atzinīgi tika novērtēta Rīgas Biznesa skolas un Bostonas universitātes sadarbība šādu speciālistu apmācības kursa izveidē. AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis uzsvēra aprites ekonomikas un bioekonomikas nozīmi mūsdienīgā domāšanā par mūsu zemes izmantošanu un valsts attīstību. SIA “Lietišķās informācijas dienesta” biznesa attīstības vadītāja Aiva Vīksna uzsvēra mazo un vidējo uzņēmēju lomu valsts attīstībā. Sarunā tika īsi apspriestas arī sociālā dialoga aktualitātes Eiropā un Eiropas kopējās konkurētspējas un ES valstu un sadarbības partneru attiecību jautājumi. Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis uzsvēra, ka visu partneru kopīgiem spēkiem ir jāstrādā pie Latvijas reputācijas atjaunošanas finanšu sektorā, un cīņai ar finanšu noziegumiem ir jābūt nežēlīgai. Valsts prezidents sarunā apstiprināja, ka savas prezidentūras laikā sadarbībā ar Ārlietu ministriju plāno aicināt uzņēmējus pavadīt prezidentu valsts vizītēs, dodoties uz citām valstīm.

Source: President of Latvia in Latvian