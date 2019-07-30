А. Кутепов: Поправки в закон о госзакупках позволят обеспечить стабильно высокое качество социального питания

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по экономической политике подготовил изменения в статью 57 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сенатор указал, что изменения направлены на повышение качества услуг по обеспечению социальным питанием лиц, обладающим правом на получение такого питания в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документ направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

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Андрей Кутепов пояснил, что в связи с отсутствием законодательного определения на федеральном уровне, термин «социальное питание» в тексте проекта Федерального закона не употребляется. Вместо этого приводится перечень организаций, в которых на сегодняшний день фактически предоставляются услуги по обеспечению социальным питанием. Это организации, осуществляющие образовательную деятельность, медицинские организации, организации социального обслуживания, организации отдыха и оздоровления, организации, осуществляющие спортивную подготовку, организации в сфере культуры, организации в сфере науки.

В сфере социального питания необходим квалификационный отбор поставщиков

«Проект закона разработан в соответствии с предложениями, полученными в ходе встреч, проведенных в рамках поездки Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации во Владимирскую область, а также в ходе проведенных в Совете Федерации видеоконференции с участием регионов и совещания в Санкт-Петербурге по вопросам социального питания с участием профильных органов исполнительной власти, общественных организаций, комбинатов социального питания, экспертов в области детского питания», — отметил парламентарий.

По словам Андрея Кутепова, закон о контрактной системе в сфере госзакупок не позволяет обеспечивать стабильно высокое качество социального питания. Отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены. В связи с этим наблюдаются случаи поставки просроченных продуктов питания, отступления от технологии приготовления блюд, иные нарушения со стороны недобросовестных поставщиков.

В сфере социального питания необходим квалификационный отбор поставщиков, подчеркнул парламентарий. «Проведение двухэтапного конкурса, по мнению профессиональных участников рынка социального питания, позволит исключить недобросовестных и неквалифицированных поставщиков на первом этапе конкурса».

Андрей Кутепов отметил, что в настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который затрагивает только такую категорию получателей социального питания, как обучающиеся. Он не распространяется на закупки товаров и услуг по организации питания в медицинских организациях, организациях социального обслуживания, организациях отдыха и оздоровления, организациях, осуществляющих спортивную подготовку, организациях в сфере культуры, организациях в сфере науки.

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