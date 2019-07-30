Встреча с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Валерий Игоревич, добрый день! Чем порадуете?

В.Лимаренко: Уважаемый Владимир Владимирович, я подготовил доклад по социально-экономическому развитию Сахалинской области. В материалах есть вопросы экономического развития. Есть проблемное поле, выделено несколько главных проблем, пути решения этих проблем. Есть также справочная информация по национальным проектам, если у Вас будут вопросы. И есть несколько перспективных проектов, которые можно было бы обсудить, если у Вас будет возможность.

В.Путин: Пожалуйста.

В.Лимаренко: Итак, по экономическому развитию.

Надо сказать, что Сахалинская область развивается динамично, и показатели вполне оптимистичные. Динамика валового регионального продукта – 5,9 процента в год, темп. Динамика промышленного производства – 6,4 процента.

Что касается добычи нефти, за последние два года рост 11 процентов, газа – 8,3 процента, и добычи угля – 41,5 процента (фактически 20 процентов в год). То есть это динамично развивающийся регион, и ожидаются большие, серьезные перспективы.

Хотел в этой связи сказать, что есть одна особенность – исторически регион развивался таким образом, что он осваивался вахтовым методом, и получилось так, что многие социальные задачи решались временно: временное жилье, временные дороги, временные социальные объекты. Поэтому когда я объехал регион, посетил все муниципальные образования, жилье, в котором живут люди, посетил районные больницы, 100 процентов, некоторые несколько раз посетил, то сделал несколько выводов, некоторые проблемы я хочу Вам доложить.

Во-первых, по жилью. На 1 января 2017 года был зарегистрирован 1 процент аварийного жилья. Когда к этому вопросу подошли внимательно и выслушали людей, прислали комиссию и проверили, выяснилось, что существенно больше. По моей оценке, это 9,3 процента всего жилья, то есть больше миллиона квадратных метров аварийного жилья. В Нефтегорске в 1995 году было землетрясение, в Охе 180 тысяч квадратных метров жилья не пригодно для проживания, которое в то время было заактировано заместителем Министра строительства.

В.Путин: Как результат землетрясения, да?

В.Лимаренко: Совершенно верно, да.

То есть получается так, что сегодня более 400 тысяч квадратных метров жилья оформлено как непригодное для проживания, и сейчас мы оформляем остальное.

Для того чтобы решить эту проблему, мы приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое. В 2019 году уже увеличили финансирование в два раза, за первое полугодие – на 20 процентов рост объема строительства. Считаем, что за ближайшие два года мы нарастим с 250 тысяч квадратных метров до 500 тысяч квадратных метров, для этого есть все возможности: рыночные механизмы развиты, строители есть, и есть необходимые возможности для того, чтобы решить эту задачу принципиально.

Для того, чтобы решить эту задачу, мне пришлось с Министром обороны принципиально решить вопрос о передаче земельных участков, которые Министерство обороны занимало на территории, это приблизительно 13 тысяч гектаров. Уже 250 передано, и сейчас юридически оформляется остальное. Чтобы решить эту задачу, мы организуем работу по инженерной инфраструктуре, потому что жилья без инженерной структуры не бывает.

В этой связи вторая проблема, которую я хочу Вам доложить, что в газодобывающем регионе лишь 14 процентов населения обеспечено газом. Надо сказать, что это вызывает социальное напряжение, поскольку сами добываем газ и не имеем этого газа. С Миллером Алексеем Борисовичем принципиально этот вопрос решили, еще в январе-феврале работали с командой. Есть реальный план, реальные действия. И уже в этом году сдается часть объектов, которая позволяет к высокой части подключать низкую часть и раздавать газ населению.

За ближайшие пять лет 81 процент трубного газа будет обеспечен населению и 19 процентов, мы договорились, что будем делать через сжиженный газ. Это новая технология, которая позволяет с помощью контейнеров завозить газ в населенные пункты, в маленькие города, в села, на острова. Это существенно дешевле, чем дизельное топливо или уголь, и, конечно, экологически более чистое. Я об этом чуть позже расскажу. Это инвестиционный проект, большой, интересный, который мы сейчас делаем с Алексеем Миллером.

Что касается другой инженерной инфраструктуры. С Александром Новаком подписали программу развития и модернизации электросетей, и сами подготовили еще вопросы, связанные с заменой ветхих сетей водоснабжения, водоотведения. Приблизительно на 50 процентов они ветхие.

Третья проблема, о которой я хочу Вам доложить, касается дорог. Только лишь одна треть муниципальных дорог имеет твердое покрытие. Когда в национальном проекте ставится задача привести дороги в порядок, нам, собственно говоря, дороги надо строить, а в порядок привести мы их сумеем, с этим проблем у нас нет.

В этом году мы увеличили на 60 процентов дорожный фонд, и капитальное строительство увеличили на 90 процентов. И в первую очередь строим дороги там, где живут люди, то есть именно в муниципалитетах. И не просто дороги, а дороги с ливневой канализацией, с освещением, с благоустройством. Люди это видят, благодарят за то, что увидели эту проблему. И мы эту проблему, буквально начиная с этого года, начинаем решать.

Здесь я хотел бы обратиться с одной просьбой. Есть главная дорога Сахалина, которая ведет с юга на север, региональная, она почти тысячу километров, и мы бы хотели ее сделать федеральной.

В.Путин: До Охи?

В.Лимаренко: Да, до Охи. Владимир Владимирович, столица области и столица газа связаны дорогой. Мы бы хотели, чтобы она была федеральной. Нам формально говорят, что федеральные дороги ведут из области в область, а как она может вести в область, когда мы живем на островах? Это единственный регион, который островной. Просим поддержки. Я подготовил соответствующее письмо. Если позволите, после нашего разговора, я Вам покажу.

Здравоохранение. По здравоохранению несколько акцентов принципиальных. По продолжительности жизни у нас уровень ниже российского, я уже не говорю о сравнении с Хоккайдо, где 84 года. У нас – чуть больше 70-ти. И по заболеванию и смертности по онкологии у нас одни из худших позиций в Российской Федерации. Мы это связываем с тем, что люди были недообследованы и вовремя не обращали внимания на здоровье, не было раннего обнаружения заболевания.

Что мы предприняли сейчас уже, за эти полгода? Мы принципиально приняли решение о том, что нужна стопроцентная диспансеризация, это вопрос дисциплины, и у нас есть и политическая воля, и оборудование для решения этой задачи. Больше того, у нас есть 25 передвижных комплексов высокотехнологичных: мы завозим в район два автомобиля, в течение дня, без всякой очереди, с хорошим настроением люди проходят это обследование, 100 человек в день приблизительно на два автомобиля. Я лично наблюдал, как этот процесс происходит, с людьми общался, очень хорошая реакция.

Мы завели такой телефон 1–300, по которому можно обратиться в любое время, если есть какие-то проблемы, человек не может талон получить, или не может пройти вовремя диспансеризацию, завели специальные дни в неделе, включая субботу, для диспансеризации. То есть у нас единый процесс – население, глава муниципального образования, который занимается этой специальной работой.

В.Путин: Как Вы в целом оцениваете состояние первичного звена в здравоохранении, и не только первичного, но и следующее звено – это межрайонные клиники, больницы, поликлиники?

В.Лимаренко: Что касается нашей области: техники достаточно, а квалификация низкая у специалистов, и людей не хватает, укомплектованность – 70 процентов.

В.Путин: А состояние зданий, сооружений?

В.Лимаренко: Владимир Владимирович, я скажу так, что это не самое главное. Здесь, конечно, мы ремонтируем и строим, мы наметили в ближайшие пять лет построить 65 объектов различного рода: поликлиники, больницы. И я Вам сразу хочу сказать, что эта задача в принципе решается. Главная тема – это кадры, и мы с 1 апреля приняли решение об увеличении заработной платы для медработников на 30 процентов, сразу связали это с тем, что они должны делать качественное лечение. То есть дали механизм: руководитель может поднять на 30 процентов…

В.Путин: А вы поднимаете – ставку или доплаты различные? Или основную заработную плату?

В.Лимаренко: Мы поднимаем основную заработную плату. И там существуют еще доплаты в связи с дополнительным временем работы.

В.Путин: Это я понимаю.

В.Лимаренко: Это дополнительная тема. Мы поднимаем заработную плату.

В.Путин: То есть основную ставку?

В.Лимаренко: Основную, да, заработную плату.

Более того, до 2 миллионов мы подняли единоразовые выплаты, если человек приезжает, начинает работать у нас, и обеспечиваем жильем и даем ипотечные льготы. Кстати говоря, как Вы давали указания, ипотека у нас от 0 до 7 процентов, то есть это механизм хорошо работающий. И мы планируем в этом году уже 250 человек квалифицированных привезти. Мы заключили договоры с кадровыми агентствами, то есть ведем эту работу профессионально.

В будущем году в первой половине года мы должны закрыть кадровую проблему принципиально. То есть фактически мы вместе с населением, правительством, муниципалитетами делаем большую реформу в области здравоохранения. Люди это чувствуют, знают. Я встречаюсь с людьми, мы по несколько часов обсуждаем эту тему открыто, и народ благодарен за такое отношение. Мы считаем, что это у нас первая победа принципиальная.

В.Путин: Но вы еще не все построили, что хотите, и уже победа?

В.Лимаренко: А вот победа в том смысле, что появилось доверие у людей, что началась работа, что можно обратиться по специальному телефону (в call-центр) и добиться врача. Если человеку трудно, можно специально врача привезти в то место, где нужно оказать помощь. У нас появилась, как я уже доложил, техника, которая перемещается в отдаленные районы. У нас появился технически высокооснащенный вертолет, который уже спасает жизни людей. То есть это реальное дело, которое делается, и люди это видят. Это очень важно.

В.Путин: Хорошо. Но Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все.

Вы сейчас сказали об этих мобильных комплексах. Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить. Может быть, какие-то переразмеренные для целей здравоохранения, устаревшие сооружения – может быть, их лучше перепрофилировать; и заново что-то построить, но закрывать старые только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее.

В.Лимаренко: Мы на это обращаем внимание. Задача понятная.

В.Путин: Хорошо.

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