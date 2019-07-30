Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в Вологодскую область сенатор посетил учебно-опытный молочный завод.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области посетил учебно-опытный молочный завод Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.Н.В.Верещагина.

В мероприятии участвовали депутат Законодательного Собрания Вологодской области Марина Денисова, ректор академии Николай Малков, директор завода Сергей Молотов.

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Виктор Новожилов напомнил, что 9 июля в Совете Федерации прошло совещание «О реализации мер поддержки учебно-опытных хозяйств, как производственной базы для подготовки квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса России».

По словам парламентария, знакомство с методами подготовки студентов академии на учебно-опытном молочном заводе позволило членам делегации продолжить более детальное обсуждение проблемы сохранения учебно-опытных хозяйств, рассмотрение этапов подготовки высококвалифицированных специалистов для молочной отрасли.

«Мы осмотрели заводской учебно-экспериментальный цех. Здесь, на этом современном производстве, студенты под руководством опытных наставников проходят практику, обучаются производить масло, сыры, творог, другие виды молочной продукции. Прохождение практики и стажировки на таком высокотехнологичном предприятии, каким является учебно-опытный молочный завод, — важный этап подготовки высококвалифицированных специалистов», — отметил сенатор.

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