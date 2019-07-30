И. Рукавишникова: В списке обязательной отчетности педагогов общеобразовательных школ может остаться четыре вида документов

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Проект федерального закона о наделении Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ правом ограничения списка отчетов педагогов средней и высшей школы внесен на рассмотрение Государственной Думы.

На рассмотрение Государственной Думы внесен проект федерального закона о наделении Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ правом ограничения списка отчетов педагогов средней и высшей школы. Авторами законопроекта выступили член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и ряд депутатов Государственной Думы.

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Такая законодательная инициатива стала итогом всероссийского опроса более пятидесяти тысяч педагогов общеобразовательных школ, который несколькими месяцами ранее провели Совет Федерации и телеканал Вместе-РФ.

Законодательная инициатива стала итогом всероссийского опроса более пятидесяти тысяч педагогов общеобразовательных школ

Как пояснила Ирина Рукавишникова, законопроект предлагает ввести основание для наделения федеральных органов государственной власти в сфере образования полномочиями по установлению перечня документов, в разработке и ведении которых участвуют педагогические работники.

«Принятие законопроекта будет способствовать устранению «избыточной отчетности», создаст благоприятные условия для активизации непосредственной творческой деятельности педагогических работников в интересах развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения и, как следствие, — снижения необоснованной социальной напряженности в трудовых коллективах и повышения качества образования», — сказала сенатор.

По ее словам, 94 проц. учителей согласились, что бюрократическую нагрузку надо кардинально снижать. «Аналогичным образом дела обстоят и в высшей школе, поэтому законопроект предполагает, что профильные министерства на федеральном уровне установят исчерпывающие перечни отчетных документов для педагогических работников. В общеобразовательной школе это будет всего четыре вида документов», — сказала Ирина Рукавишникова.

В списке обязательной отчетности педагогов общеобразовательной школы останутся электронный дневник, электронный журнал, поурочный план и календарно-тематический план занятий

Она также проинформировала, что в списке обязательной отчетности педагогов общеобразовательной школы останутся электронный дневник, электронный журнал, поурочный план и календарно-тематический план занятий.

«Окончательный список, единый для всей страны, будет утверждаться профильным министерством», — подчеркнула законодатель.

Чаще всего педагоги предлагали исключить из перечня документов, которые им приходится заполнять, видео- и фото-отчеты по внеклассным и воспитательным мероприятиям, статистические отчеты для разных министерств и ведомств, не относящиеся к плану работы школы, журналы по технике безопасности, охране жизни и здоровья, фактически дублирующие уроки ОБЖ. При этом 52 проц. учителей признали эффективность использования электронного школьного дневника.

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