По словам Галины Кареловой, проведение конкурса «на полях» ежегодного форума АТЭС «Женщины и экономика» предоставляет уникальный шанс женщинам-предпринимателям найти потенциальных инвесторов, установить профессиональные контакты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получить полезную информацию о менторских программах. Как отметила вице-спикер СФ, российская инициатива привлекла внимание общественности к теме развития женского предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и распространению лучших практик ведения бизнеса. Гостями и участниками конкурса стали уже более 400 человек. Финал четвертого международного конкурса лучших женских проектов «APEC Business Efficiency and Success Target Award (APEC BEST AWARD)» пройдет в Чили 2 октября 2019 года.

Source: Russia – Council of the Federation