Source: Russia – Council of the Federation

Конкурс стал эффективным инструментом международного сотрудничества, расширения делового партнерства, распространения лучших женских бизнес-практик, отметила вице-спикер СФ.

Международный конкурс лучших женских проектов в АТЭС зарекомендовал себя как эффективный инструмент международного сотрудничества, расширения делового партнерства, распространения лучших женских бизнес-практик. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ сообщила, что Министерство экономического развития РФ совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Совета Евразийского женского форума при СФ открыло национальный отборочный этап международного конкурса.

Проведение конкурса «на полях» ежегодного форума АТЭС «Женщины и экономика» предоставляет уникальный шанс женщинам-предпринимателям найти потенциальных инвесторов, установить профессиональные контакты

По словам Галины Кареловой, проведение конкурса «на полях» ежегодного форума АТЭС «Женщины и экономика» предоставляет уникальный шанс женщинам-предпринимателям найти потенциальных инвесторов, установить профессиональные контакты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получить полезную информацию о менторских программах.

Как отметила вице-спикер СФ, российская инициатива привлекла внимание общественности к теме развития женского предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и распространению лучших практик ведения бизнеса. Гостями и участниками конкурса стали уже более 400 человек.

Финал четвертого международного конкурса лучших женских проектов «APEC Business Efficiency and Success Target Award (APEC BEST AWARD)» пройдет в Чили 2 октября 2019 года.

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