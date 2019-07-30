Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провёл встречу с участниками Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в рамках смены «Молодежная команда страны».

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провёл встречу с участниками Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в рамках смены «Молодежная команда страны».

Олег Мельниченко провёл встречу с участниками Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в рамках смены «Молодежная команда страны»

Сенатор рассказал о проводимой в Совете Федерации работе по развитию местного самоуправления: «Первого мая был подписан закон, инициаторами которого были, в том числе члены нашего Комитета. Законом введён новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Это – одноуровневая схема организации местного самоуправления, дающая альтернативу имеющейся сейчас практике создания городских округов на неурбанизированных территориях».

Это – одноуровневая схема организации местного самоуправления, дающая альтернативу имеющейся сейчас практике создания городских округов на неурбанизированных территориях

Олег Мельниченко особо подчеркнул, что преобразование «двухуровневых» районов в «одноуровневые» муниципальные округа – это право населения и органов местного самоуправления. Поэтому там, где устоялась система муниципальных районов с поселениями, местное сообщество сможет продолжить работу в рамках привычной «двухуровневой» системы местного самоуправления.

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Реализация этого закона позволит консолидировать ресурсы и улучшить финансовое положение населенных пунктов, придаст импульс развитию не только городских агломераций, но и сельских территорий. «Для нас принципиально важно, чтобы развитие агломераций не осуществлялось в ущерб развитию села», – отметил сенатор.

Олег Мельниченко привел еще один пример, как в Совете Федерации – палате регионов – реагируют на запросы субъектов Федерации и муниципалитетов. Это разработка инициатив, направленных на упрощение процедуры представления муниципальными депутатами сведений о своих доходах и расходах. Приняты два закона, одним которых вводятся более мягкие меры ответственности за незначительные нарушения, допущенные муниципальными депутатами и выборными должностными лицами местного самоуправления при подаче сведений о доходах. Ранее при выявлении подобного нарушения высшее должностное лицо субъекта РФ обращалось с заявлением о досрочном прекращении полномочий этих лиц.

«Второй закон отменяет обязательную ежегодную подачу деклараций сельскими депутатами – а именно эта процедура вызывала у них наибольшие трудности и, по сути, снижала желание вообще брать на себя депутатскую ответственность», — сказал Олег Мельниченко.

По словам сенатора, теперь такой депутат должен подать сведения о доходах после получения мандата, а также в случае совершения в течение года сделок, общая сумма которых превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года.

Председатель Комитета СФ рассказал участникам Форума о перспективах развития Арктической зоны РФ, которые активно обсуждались в Совете Федерации в весеннюю сессию 2019 года. «Ключевой вопрос – государственная поддержка инвестиций в Арктической зоне».

При этом сенаторы последовательно выступают за подготовку базового, комплексного закона об Арктической зоне, который бы интегрировал регулирование правовых, социально-экономических и экологических аспектов развития данной стратегически важной территории.

«Мы считаем, что важно создать максимально комфортные условия для работы и жизни людей в суровом климате, – подчеркнул Олег Мельниченко, — поэтому необходимы «арктические разделы» во всех национальных проектах».

Много внимания уделяется Советом Федерации и развитию транспорта в Арктике, вопросам строительства Северного широтного хода, работы Северного морского пути, обновлению ледокольного флота и портовой инфраструктуры.

Олег Мельниченко провёл встречу с участниками Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в рамках смены «Молодежная команда страны»

Большая работа по арктической тематике предстоит при формировании федерального бюджета на очередную трехлетку. Будут рассматриваться законодательные инициативы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне. В связи с этим потребуется детально проработать налоговые льготы для инвесторов, реализующих проекты в Арктике, а также заложить средства на строительство ледокольного флота и на развитие инфраструктуры, например, портовых объектов в Обской губе Карского моря, морских перегрузочных комплексов сжиженного газа в Мурманской области и Камчатском крае.

Правительство сейчас работает также над проектом стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. «Очень важно, чтобы разрабатываемый проект арктической стратегии был синхронизирован с другими документами стратегического планирования», — отметил Олег Мельниченко.

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