Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#космодромы#Союз МС-1430.07.2019 12:54

Продолжается подготовка к запуску корабля «Союз МС-14»

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-14».

Сегодня, 30 июля 2019 года, специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других профильных предприятий Роскосмоса завершили операции по установке корабля «Союз МС-14» в стенд для проведения подключения к наземным проверочным системам. Затем корабль был приведен в исходное состояние, после чего специалисты продолжили подготовку «Союз МС-14» к запуску.

Накануне специалисты РКК «Энергия» завершили проверку систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной смеси.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции запланирован на 22 августа 2019 года. Он пройдет в беспилотном режиме.

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