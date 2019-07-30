Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#главное#орбитальные группировки#Плесецк30.07.2019 12:40

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка

Сегодня, 30 июля 2019 года, в 08:56 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским космическим аппаратом связи «Меридиан».

Старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта ракета «Союз-2.1а» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Меридиан» был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Меридиан» функционируют нормально.

Спутник предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики Российской Федерации.

Использование спутников «Меридиан» на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот, введения дополнительных стволов, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.

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Это третий пуск ракеты-носителя семейства «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие пятнадцать лет с северного космодрома проведено 39 пусков ракет-носителей семейства «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

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