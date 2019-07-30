Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное30.07.2019 09:32

Форум Приволжского федерального округа «iВОЛГА 2.0»

Представители Госкорпорации «Роскосмос» выступили партнером образовательной программы молодежного форума «iВолга 2.0», который проходит на площадке «Фестивального парка» в Самарской области. Форум объединил молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в рамках десяти тематических смен, посвященных предпринимательству, культуре, спорту, науке и добровольчеству.

Госкорпорация «Роскосмос» организовала для участников форума образовательную программу, в которой приняли участие Герой России, космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко, начальник группы отдела социального развития и туризма, управления по обеспечению деятельности филиала «Центр эксплуатации объектов на земной космической инфраструктуре» — космодром Восточный Сергей Исаев и заместитель директора Мемориального музея космонавтики по научной работе, кандидат педагогических наук Вячеслав Климентов.

Самой ожидаемой для участников и организаторов молодежного форума «iВолга 2.0» стала встреча с космонавтом. Молодежь интересовали самые разнообразные темы от подготовки космонавтов и полетах до разработки новых типов двигателей, космического туризма и экспериментов, проводимых на борту Международной космической станции. На вопрос о том, с детства ли он мечтал стать космонавтом, Михаил Корниенко ответил: «Я родился в 1960 году, а в 1961 году совершил свой полет первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин. Когда я повзрослел, и начал осознавать себя как личность, наступило активное время — эпоха освоения космоса. В стране был массовый интерес к космонавтике и космической деятельности. Поэтому для себя я принял такое решение — стать космонавтом».

Для участников смены «Труд Крут!» состоялась интерактивная лекция Сергея Исаева. В рамках встречи он рассказал о строительстве космодрома Восточный и отметил значительный вклад строительных студенческих отрядов в его создание, а также провёл с участниками увлекательный деловую игру по конфликтологии и организации команды, представленных в формате кейсов.

Вячеслав Климентов по-гагарински вместе с ребятами открыл работу Детской академии: «Три, два, один. Поехали!» Молодые преподаватели ознакомились с концепцией музейного урока, узнали о том, как он помогает организовать образовательный процесс и повысить интерес учеников к предмету, рассказал о десяти шагах в освоении космоса и о музеях освоения космоса нашей страны.

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором форума является Правительство Самарской области.

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