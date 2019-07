Valsts prezidents: KNAB darbībai ir jābūt mērķtiecīgai, uz analīzi balstītai un iedarbīgai

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar KNAB vadītāju Jēkabu Straumi, lai pārrunātu korupcijas novēršanas un apkarošanas nozīmi valstī. Pēc Jēkaba Straumes sacītā, Egils Levits ir pirmais no prezidentiem, kas klātienē iepazinies ar KNAB darbību, un tas ir apliecinājums, ka tiesiskuma stiprināšanai ir būtiska nozīme valsts attīstībā.

KNAB vadītājs tikšanās laikā informēja Valsts prezidentu par KNAB darbu, konstatētajām problēmām, izvirzītajām prioritātēm un turpmāk plānotajiem pasākumiem, lai uzlabotu un efektivizētu korupcijas novēršanu un apkarošanu Latvijā. Pēc Valsts prezidenta domām, KNAB darbībai ir jābūt mērķtiecīgai, uz analīzi balstītai un iedarbībai.

Valsts prezidents bija vienisprātis ar KNAB vadītāju par to, ka viena no biroja prioritātēm ir turpināt stiprināt iestādes analītiskās spējas, kas ļautu atklāt un izmeklēt sarežģītākās korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citu finanšu noziegumu shēmas. Finanšu izmeklēšana ir joma, kurai būtu jāpievērš lielāka vērība.

Vienlaikus sarunā par atalgojumu sistēmu nozarē strādājošiem, Egils Levits pauda nostāju, ka valstī ir nepieciešama vienota valsts pārvaldes atalgojuma sistēma, lai neradītu neveselīgu konkurenci, ka struktūras savā starpā konkurē, un to var sākt mainīt jau šodien.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume uzsver: “Latvijas nākotne ir sabiedrības rokās un tikai kopīgiem spēkiem mēs varam panākt rezultātu un uzvarēt cīņā ar korupciju. Aicinu ikvienu, gluži tāpat kā to dara Latvijas Valsts prezidents, ar neizsīkstošu enerģiju un darba sparu veikt godprātīgi ne tikai savus amata pienākumus, bet arī pašaizliedzīgi iestāties un rūpēties par tiesiskumu, demokrātijas vērtībām un kopumā par visas valsts un sabiedrības interesēm. Vienlaikus, ņemot vērā, ka korupcija ir saistīta arī ar citiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem – izvairīšanos no nodokļiem, karteļu izveidi u.tml., atkārtoti aicinu ikvienu par tiem ziņot atbildīgajām institūcijām. Pateicos Levita kungam par iespēju pārrunāt ar KNAB darbību saistītos aktuālos jautājumus, kā arī par atbalstu cīņai ar korupciju.”

MIL OSI