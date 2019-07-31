Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного металла (31.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России 1 августа 2019 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации» (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации).

Монеты (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет — «1 РУБЛЬ», дата − «2019 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотных сторонах монет расположены:

— рельефное изображение эмблемы соединений и воинских частей ядерного обеспечения; по окружности имеется надпись: «СОЕДИНЕНИЯ И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (каталожный № 5109-0124);

— рельефные изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса и атомной ракетной подводной лодки; слева изображены стилизованные орбиты электронов; по окружности имеется надпись: «СОЕДИНЕНИЯ И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (каталожный № 5109-0125);

— рельефное изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации; по окружности имеется надпись: «СОЕДИНЕНИЯ И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЯДЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (каталожный № 5109-0126).

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством «пруф».

Тираж монет — 5,0 тыс. штук каждая.

31 июля 2019 года

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