Владимир Смирнов провёл заседание рабочей группы по координации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в топливно энергетическом комплексе

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 31 июля. – Под руководством помощника Министра энергетики Российской Федерации Владимира Смирнова состоялось заседание рабочей группы по координации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в топливно энергетическом комплексе.

В заседании приняло участие 67 представителей компаний ТЭК. Члены рабочей группы подвели промежуточные итоги спортивных мероприятий, прошедших в первой половине 2019 года и рассмотрели План спортивных мероприятий на 2020 год.

Также участники заседания поддержали предложение Владимира Смирнова приурочить спортивные мероприятия в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Плана ГОЭЛРО.

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