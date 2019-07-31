Встреча с врио Главы Калмыкии Бату Хасиковым

Source: President of Russia – Kremlin

Бату Хасиков Хасиков Бату Сергеевичвременно исполняющий обязанности Главы Республики Калмыкия рассказал о проблемах в республике: обеспечении населения питьевой водой и необходимости ремонта оросительных систем для эффективной работы фермерских и животноводческих хозяйств. Отдельно обсуждалась подготовка комплексного плана социально-экономического развития Калмыкии.

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В.Путин: Пожалуйста, расскажите, как ситуация [в республике], по Вашим оценкам.

Б.Хасиков: Владимир Владимирович, во-первых, еще раз огромное спасибо за оказанное доверие. Все-таки Калмыкия – это моя родина, и я пришел туда работать с полной готовностью, с хорошим настроем.

Регион, конечно же, имеет сложности, некоторые из этих сложностей достаточно закоренелые, многолетние. В то же время Калмыкия – с большим потенциалом, большими возможностями. Все зависит именно от того, как правильно и верно мы на сегодняшний день расставим приоритеты.

В.Путин: Жарко у вас сейчас?

Б.Хасиков: Кстати говоря, в этом сезоне и весной, и летом были дожди. И сельскохозяйственники очень рады этому, потому что хороший урожай пшеницы, хотя мы в этом отношении не самые передовые, потому что у нас в основном упор делается на животноводство. Тем не менее влажная степь – это хорошая кормовая база, поэтому животноводы в том числе радуются.

Тем не менее хотел бы обозначить самую главную проблему.

В.Путин: Вода?

Б.Хасиков: Эта проблема является ключевым фактором социально-экономического развития региона. Да, это вода – и вода в двух аспектах.

Первый аспект – это потребление чистой воды населением. На данный момент, согласно данным Роспотребнадзора, только 74 процента людей, живущих в Калмыкии, имеют возможность потреблять чистую воду. Соответственно, стоит очень серьезная задача.

Сейчас в рамках федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология», у нас до 2024 года предусмотрено 624 миллиона на реализацию, на решение этой задачи.

Скажу честно и объективно – конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25 процентов населения.

Кстати, (показывает материалы) на этих фотографиях изображено реальное положение дел, то есть сети не ремонтировались с 70-х годов – ни сети, ни водозабор, нет подготовительной системы, нет водоочистки. Это связано и со столицей, и с областными центрами.

В данном случае есть к Вам просьба рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить нашу потребность…

В.Путин: Вы включены в программу «Чистая вода»?

Б.Хасиков: Да, мы включены до 2024 года…

В.Путин: Считаете, недостаточно этих объемов?

Б.Хасиков: Честно скажу, убежден, что недостаточно. Видя реальную картину, этого недостаточно.

Приезжал Виталий Леонтьевич [Мутко] Мутко Виталий ЛеонтьевичЗаместитель Председателя Правительства , который собственными глазами посмотрел, то есть он оценил бедствие. Я подготовил письма…

И второй аспект – это тоже по воде, но связано уже непосредственно…

В.Путин: Орошение?

Б.Хасиков: С животноводством, сельским хозяйством, это обводнительно-оросительные системы. Здесь то же самое.

То есть получается, что есть несколько ключевых систем в Калмыкии: Черноземельская, Право-Егорлыкская, Каспийская, Астраханская… Опять же их не ремонтировали уже несколько десятков лет.

Мы видим, что они заиливаются, зарастают камышом. Естественно, это не обеспечивает возможность пополнять земли водой, соответственно, это не обеспечивает устойчивую кормовую базу.

В.Путин: Сколько протяженность канала? Километров 300?

Б.Хасиков: В общей сложности – да.

В данном случае я не брал все системы, взял только основные. Потому что все системы, – наверное, на сегодняшний день не рационально.

Потому что это было раньше, сейчас немножко другие подходы, и расположение основных фермерских хозяйств, крупных племенных заводов как раз рядом с этими оросительными системами, которые я указал.

В.Путин: Хорошо.

Эти письма как раз по этим вопросам?

Б.Хасиков: Именно по этим вопросам.

В.Путин: Что еще хотели бы сказать?

Б.Хасиков: В целом хотел бы дополнить вопросы, связанные с нашей основной точкой роста – это прежде всего животноводство.

Мы сейчас активно участвуем в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции. Наши параметры, наш план достаточно скромен – до 2024 год всего лишь один миллион долларов. То есть в сравнении с другими регионами это ничто. Как руководитель я считаю, что это недооцененный потенциал.

Если мы на сегодняшний день эту систему централизуем, построим переработку, если мы обводним степи, если мы займемся учетом поголовья, а это очень серьезная проблема, потому что есть такое понятие, как личное подсобное хозяйство…

Мы на сегодняшний день не владеем реальными данными, сколько фермеры имеют поголовья. Более 50 процентов поголовья реализуется теневым способом.

В.Путин: Вы в Минсельхозе обсуждали эту проблему?

Б.Хасиков: Эту тему мы обсуждали.

Дмитрий Николаевич [Кобылкин] Кобылкин Дмитрий НиколаевичМинистр природных ресурсов и экологии в этом смысле полностью понимает, поддерживает. Сейчас находимся постоянно в диалоге, участвуем во всевозможных совещаниях и так далее.

Кроме этого, хотел сказать, что Калмыкия попала в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, и сейчас под руководством Дмитрия Николаевича Кобылкина – Министра природных ресурсов [и экологии] Российской Федерации – мы готовим комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии.

1 сентября буду докладывать Дмитрию Анатольевичу [Медведеву] Медведев Дмитрий АнатольевичПредседатель Правительства Российской Федерации . То есть это тоже туда входит.

В.Путин: Хорошо.

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