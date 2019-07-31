В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Главной военной прокуратуры, посвященное итогам работы военных прокуроров в первом полугодии 2019 года

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 31 июля 2019 года, в г. Москве под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора Валерия Петрова состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам деятельности органов военной прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в первом полугодии 2019 года и задачам по ее совершенствованию.

В работе коллегии приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, заместитель Министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов, статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации Владимир Хомчик, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации – руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин, руководители Департамента военной контрразведки и Пограничной службы ФСБ России, заместители Главного военного прокурора, начальники структурных подразделений Главной военной прокуратуры и военные прокуроры окружного звена.

Открывая заседание, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор Валерий Петров отметил, что в первом полугодии 2019 года по требованию органов военной прокуратуры устранено свыше 217 тыс. нарушений закона. Внесено 25,1 тыс. представлений, отменено или изменено 9,7 тыс. незаконных правовых актов, предостережены о недопустимости нарушения закона 5,7 тыс. должностных лиц, в суды заявлено 7,2 тыс. исков. К различным видам ответственности привлечены свыше 22 тыс. должностных и юридических лиц.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 2,8 тыс. уголовных дел.

Благодаря работе военных прокуроров государству возмещен ущерб в размере 10,2 млрд. рублей, что превышает показатель первого полугодия 2018 года почти в 3 раза.

Активно использовался правозащитный потенциал органов военной прокуратуры – в первую очередь в наиболее значимых вопросах защиты жизни и здоровья, реализации конституционных прав военнослужащих. Совместными с Минобороны России усилиями решены многолетние проблемы выплаты компенсации расходов за наем жилых помещений офицерам и прапорщикам, проходящим службу за пределами страны. Всего же в прошедшем полугодии с помощью военных прокуроров восстановлены права почти 230 тысяч военнослужащих, членов их семей и других граждан, отметил Главный военный прокурор.

По мнению Валерия Петрова, в условиях интенсивной боевой подготовки войск одним из важнейших направлений усилий военных прокуроров остается поддержание надзорными средствами должного уровня готовности соединений и воинских частей, обеспечение безопасных условий военной службы, сохранности вооружения и военной техники.

В целях обеспечения военной безопасности государства необходимы дополнительные меры по усилению государственного контроля за качеством поставляемых в войска вооружений, военной и специальной техники, сокращению дебиторской задолженности Минобороны России и других ведомств, в которых предусмотрена военная служба.

Кроме того, Главный военный прокурор потребовал активизировать работу по возмещению материального ущерба, причиненного государству правонарушениями, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Валерий Петров также отметил, что военные прокуроры не должны упускать из виду вопросы исполнения органами военного управления и ведомственными организациями законов в жилищно-коммунальной сфере, при выплате заработной платы, реализации жилищных, пенсионных и других прав и гарантий военнослужащих.

С основным докладом выступил первый заместитель Главного военного прокурора Евгений Иванов.

По итогам обсуждения участниками коллегии принято решение, определяющее дополнительные меры по обеспечению социальной защиты военнослужащих и иных граждан, законности в ходе выполнения Вооруженными Силами Российской Федерации и другими войсками возложенных на них задач, реализации государственного оборонного заказа, в том числе надлежащего использования выделенных на это бюджетных средств.

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