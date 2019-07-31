В рамках работы в Мурманской области Т. Кусайко провела прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы здравоохранения и социальной поддержки населения.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион провела прием граждан.

В мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения и министерства социального развития Мурманской области.

Председатель Мурманской городской общественной организации «Совет ветеранов здравоохранения» Мария Степанова выступила с предложением внести изменения в налоговое законодательство в части упрощения системы отчетности для общественников.

Татьяна Кусайко провела прием граждан

Одно из обращений касалось законодательного закрепления на федеральном и региональном уровнях статуса «дети войны». Татьяна Кусайко подчеркнула, что в настоящее время ведется активное обсуждение в Совете Федерации и Государственной Думе.

Одно из обращений касалось законодательного закрепления на федеральном и региональном уровнях статуса «дети войны»

Также поднимались вопросы организованного медицинского профилактического осмотра для членов ветеранских организаций, поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель общественной организации обратила внимание на то, что в Мурманской области отсутствует система оказания помощи в транспортировке инвалидов от места проживания до выхода на улицу и посадке в социальное такси.

«В настоящее время мы работаем в этом направлении, рассматривается вопрос о выделении финансовых средств на закупку передвижной техники для маломобильных групп населения», — рассказала Татьяна Кусайко.

Еще два заявителя подняли проблему невозможности попасть на прием к специалистам узкого профиля в поликлиниках по месту жительства.

Сенатор взяла под контроль решение затронутых в ходе приема вопросов.

«Приемы граждан – одно из ключевых направлений работы законодателей. Общение с людьми позволяет не только решать проблемы в регионах, но и выходить с законодательными инициативами на федеральный уровень», — отметила Татьяна Кусайко.

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