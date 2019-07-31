В Самарской области суд вынес приговор по уголовному делу о картельном сговоре в медицинской сфере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Самарский районный суд г. Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Современные медицинские технологии» и его заместителя. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере). Кроме того, этим же приговор осуждены бывший заместитель областного министра здравоохранения и сотрудник этого министерства за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (пособничество в покушении на ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В суде установлено, что в апреле 2016 года директор ООО «Современные медицинские технологии» и его заместитель оказали директору ООО «ЦЭХ – Здоровье» услуги имущественного характера в виде заключения субподрядного контракта на сумму 180 млн. рублей за отказ от участия общества в аукционе на техническое обслуживание медицинского оборудования на общую сумму 768 млн. рублей.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения и руководитель управления министерства обеспечили подготовку технического задания к аукциону в интересах аффилированной фирмы, а также способствовали достижению незаконного соглашения между компаниями. В результате достигнутых договоренностей ООО «ЦЭХ – Здоровье» участие в аукционе не приняло. Победителем аукциона ООО «Современные медицинские технологии» с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения области заключено 23 контракта, доход от которых превысил 161,6 млн. рублей.

Суд приговорил директора организации к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, заместитель министра к 3 годам лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 2 года. Остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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